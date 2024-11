Dit is de belangrijkste grafiek van dit jaar

Dit jaar lijkt het warmste jaar te worden dat ooit is gemeten. “Veruit de belangrijkste grafiek van vandaag. Van deze week. Van dit jaar....”, aldus meteoroloog Reinier van den Berg op X. Hij doelt op een grafiek waarin de jaarlijkse mondiale temperatuurafwijkingen ten opzichte van 1850-1900 zijn uitgezet.

Drempel van 1,5°C overschreden

"We zitten er warmpjes bij", 2024 ligt op koers om het warmste jaar ooit sinds 1850 te worden met een mondiale gemiddelde temperatuur aan de oppervlakte zelfs hoger dan in 2023 en het eerste jaar waarin de drempel van een afwijking van 1,5°C wordt overschreden vergeleken met de pre-industriële periode”, legt statisticus Johann uit.

Tipping points

“Met de 1.5 graad opwarming begeven we ons meer en meer in een grauw, grijs onbekend gebied waarin kleine veranderingen in het klimaat abrupte en onomkeerbare omslagen kunnen veroorzaken met alle gevolgen van dien. Binnen de klimaatwetenschap spreken we van zogenaamde tipping points". Dit zijn omslagpunten, oftewel kritieke drempels in het klimaat.

In het Klimaatakkoord van Parijs (2015) hebben landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad, of uiterlijk 2 graden ten opzichte van de periode voor het industriële tijdperk, en dus voor het grootschalige gebruik van fossiele brandstoffen.