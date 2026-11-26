Je kijkt op je weerapp: twee graden boven nul. Toch kan een fietspad of weggetje plaatselijk glad zijn. Dat klinkt tegenstrijdig, maar de temperatuur op je scherm zegt niet precies hoe warm het wegdek is. De luchttemperatuur wordt op anderhalve meter hoogte gemeten; het asfalt kan flink kouder zijn.

Om een natte weg te laten opvriezen, moet het wegdek zelf onder nul komen. Is de weg koud maar droog, dan is er ook niets dat op het wegdek kan bevriezen. Komt er vocht bij, bijvoorbeeld doordat het uit de lucht neerslaat, dan kan het wel misgaan. Een paar graden boven nul in de lucht is dus geen garantie voor een stroef wegdek.

Bruggen kunnen sneller afkoelen

Een gewone weg profiteert vaak van warmte uit de bodem. Bruggen en viaducten hebben die bodemwarmte niet en kunnen tijdens een heldere nacht sneller afkoelen. Daalt het wegdek onder nul en is er vocht, dan kan daar gladheid ontstaan, ook als de lucht warmer is.

Dat maakt gladheid plaatselijk: een brug kan andere omstandigheden hebben dan de weg ernaartoe. En na een vorstperiode kan het beeld juist omkeren.

Na vorst kan de weg opnieuw bevriezen

Na een flinke vorstperiode kan de bovenlaag van de grond nog koud zijn, ook wanneer het weer dooit. Bij vochtig weer, soms met smeltende sneeuw, kan het wegdek in de nacht weer onder nul zakken. Vocht op de weg bevriest dan. Een auto kan intussen bijvoorbeeld +2,5 graden aangeven. In die situatie zijn bruggen en viaducten doorgaans juist niet glad, omdat ze geen last hebben van vorst in de grond.

Een app geeft daarom geen uitsluitsel over elk afzonderlijk wegdek. Houd de weersverwachting en verkeersinformatie in de gaten, let onderweg op de omstandigheden en pas je snelheid aan. Houd ook voldoende afstand. Een temperatuur boven nul is geen vrijbrief om ervan uit te gaan dat iedere route stroef is.

Opvriezen vraagt om een wegdek onder nul en vocht. Bruggen kunnen sneller afkoelen dan gewone wegen; na een vorstperiode kunnen juist gewone wegen opnieuw bevriezen.

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