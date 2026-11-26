Studenten die per se de beste baan wilden, kregen 20 procent meer startsalaris dan hun jaargenoten. Ze waren er alleen minder tevreden over. Psychotherapeut Chamin Ajjan ziet het vaak bij succesvolle mensen: de jacht op de perfecte keuze maakt ze angstig en besluiteloos.

Ajjan is cognitief gedragstherapeut in New York. Ze is gespecialiseerd in angst en behandelt veel hoogpresteerders. Ze schreef erover voor CNBC . Het salarisonderzoek is van de psychologen Sheena Iyengar, Rachel Wells en Barry Schwartz uit 2006. Zij volgden laatstejaarsstudenten een jaar lang terwijl die werk zochten.

Maximizers hebben vaker spijt en zijn somberder

Schwartz noemt mensen die blijven zoeken tot ze de allerbeste optie hebben “maximizers”. Tegenover hen staan de “satisficers”: zij nemen de eerste optie die aan hun belangrijkste eisen voldoet en gaan verder. Dat woord bedacht de Amerikaanse econoom Herbert Simon in de jaren vijftig, als samentrekking van satisfy (tevreden stellen) en suffice (volstaan). Simon kreeg in 1978 de Nobelprijs voor economie. WEL schreef eerder over het verschil tussen maximizers en satisficers

In een veelgeciteerde studie uit 2002 maten Schwartz en zijn collega’s in zeven groepen proefpersonen hoe sterk iemand wil maximaliseren. Hoe hoger de score, hoe minder gelukkig , optimistisch en tevreden met het leven de deelnemers waren. Ze waren vaker somber, perfectionistischer en hadden meer spijt. Na een aankoop waren maximizers ook minder tevreden en ze vergeleken zich vaker met anderen.

Maximaliseren, de eindeloze zoektocht naar een foutloze of ideale keuze, is een val. - Chamin Ajjan, cognitief gedragstherapeut

Volgens Ajjan kost maximaliseren tijd, energie en geld. Het levert keuzestress op, meer angst en minder tevredenheid. Het verklaart ook waarom slimme mensen vaak eeuwige twijfelaars zijn : grondige denkers zien steeds meer opties.

Zwart-witdenken en rampdenken houden je vast

Ajjan werkt met cognitieve gedragstherapie. Het idee daarachter: gedachten sturen je gevoel, je gevoel stuurt je gedrag en dat gedrag bevestigt weer je gedachten. Maximaliseren komt volgens haar voort uit twee denkfouten. Bij zwart-witdenken is een keuze goed of fout, slim of dom. Bij rampdenken zie je alleen het slechtst denkbare scenario.

Ze geeft een voorbeeld van zo’n gedachtespiraal: “Als ik niet de perfecte keuze maak, word ik ontslagen, ben ik mijn reputatie kwijt en krijgt Brad mijn kantoor!”

In werkelijkheid ligt een eerste beslissing zelden zo vast als je denkt, schrijft ze. Succes hangt minder af van de juiste deur bij de eerste poging dan van een degelijke keuze die je daarna flexibel uitvoert.

1. Bepaal vooraf wat goed genoeg is

Eindeloos zoeken voelt als hard werken, maar levert volgens Ajjan vooral verspilde tijd op. Zet daarom eerst je harde eisen op een rij. Beperk daarna het zoekwerk: hooguit twee uur achtergrondonderzoek, drie bronnen of twee à drie offertes.

Voldoet een optie aan 80 tot 90 procent van je eisen, stop dan met zoeken en hak de knoop door. De energie die overblijft, gaat naar plannen en uitvoeren. Dat voelt in het begin riskant, zegt Ajjan, maar eindeloos blijven analyseren is riskanter.

2. Zet een deadline in je agenda

Besluiteloosheid en uitstelgedrag zijn volgens Ajjan manieren om even aan stress te ontsnappen. Onderzoek naar uitstelgedrag laat zien dat uitstellen vaak een manier is om met emoties om te gaan, geen kwestie van slechte planning. Hoe meer tijd je jezelf geeft, hoe eindelozer de opties lijken.

Zet daarom een harde datum in je agenda en beslis als die is bereikt. Voor grotere keuzes kun je ook kleinere deadlines maken, bijvoorbeeld voor het verzamelen van informatie.

Een degelijke beslissing die je vandaag neemt en goed uitvoert, wint van een perfecte beslissing die je uitstelt tot volgende maand. - Chamin Ajjan, cognitief gedragstherapeut

3. Bedenk hoe je bijstuurt als het tegenvalt

Elke beslissing verandert vroeg of laat. Volgens Ajjan is het vermogen om je aan te passen waardevoller dan het ultieme antwoord. Klinisch onderzoek naar psychologische flexibiliteit koppelt dat vermogen aan minder angst en meer veerkracht onder druk.

“Als je leert je aandacht te verleggen van het wikken vooraf naar het bijsturen achteraf, kun je van bijna elke degelijke keuze de juiste keuze maken”, schrijft ze. Denk je “ik moet de juiste keuze maken”, vraag jezelf dan: hoe stuur ik bij als het niet volgens plan gaat?

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