Klimaatmaatregelen duur? Integendeel, ze zijn juist goed voor de economische groei

Klimaatsceptici vinden het maar niks om veel geld te steken in het verminderen van de CO2-uitstoot om zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Maar zij gaan daarbij voorbij aan het feit dat dit uiteindelijk juist goed is voor de economie, blijkt uit cijfers van de OESO.

Het onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) weerspreekt daarmee de kritiek dat klimaatbeleid de wereldeconomie zou verstikken.

Volgens het rapport leiden ambitieuze klimaatdoelen en het implementeren van beleid om die te behalen, tegen 2040 wereldwijd tot een netto toename van het bruto binnenlands product (bbp) met 0,23 procent. Tegen 2050 zou die winst nog groter zijn, vooral als de economische schade van klimaatverandering wordt meegerekend.

Welvaartsgroei in rijke en arme landen

In de meest ontwikkelde economieën wordt een toename van 60 procent van het bbp per hoofd van de bevolking verwacht tegen 2050. Voor landen met lagere inkomens kan deze stijging zelfs 124 procent zijn ten opzichte van 2025. Op kortere termijn zouden ontwikkelingslanden eveneens profiteren: indien overheden nu investeren in emissiereductie, kunnen tegen 2030 ongeveer 175 miljoen mensen uit de armoede zijn.

Daarentegen dreigt een derde van het wereldwijde bbp deze eeuw te verdampen als klimaatverandering niet wordt aangepakt. Simon Stiell, de VN-klimaatchef, waarschuwde in Berlijn dat extreme weersomstandigheden Europa al voor 2050 1 procent van het bbp kunnen kosten, oplopend tot 2,3 procent per jaar tegen het midden van de eeuw. Op lange termijn betekent dit een jarenlange economische krimp, vergelijkbaar met een permanente recessie.

Investeringen in hernieuwbare energie lonen

De kosten van een groene transitie vallen relatief mee. Voor het Verenigd Koninkrijk zou de investering in hernieuwbare energie slechts 0,2 procent van het bbp per jaar bedragen tot 2050. Bovendien komt het financieren van klimaatmaatregelen in armere landen uiteindelijk ook de welvarende landen ten goede.

Ondertussen groeit de wereldwijde capaciteit voor duurzame energie in hoog tempo. Volgens het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (Irena) steeg de productiecapaciteit in 2023 met 15 procent, een recordgroei. China was verantwoordelijk voor bijna twee derde van de toename. "De voortdurende groei van hernieuwbare energie bewijst dat het economisch rendabel en eenvoudig inzetbaar is", aldus Francesco La Camera, directeur-generaal van Irena.

Toch blijft de fossiele industrie investeerders aantrekken. In 2023 werden wereldwijd 1,5 miljoen nieuwe banen gecreëerd in de schone energiesector, maar tegelijkertijd kwamen er ook bijna een miljoen banen bij in de fossiele industrie.

De boodschap van experts is duidelijk: investeren in klimaatactie leidt niet tot economische stagnatie, maar juist tot groei en welvaart op lange termijn. Het negeren van de klimaatcrisis daarentegen brengt ernstige economische risico’s met zich mee.

Bron: The Guardian