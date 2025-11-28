ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Miauw-alert: zo praten katten anders tegen mannen dan tegen vrouwen

Klimaat, natuur en milieu
door Gerard Driehuis
vrijdag, 28 november 2025 om 20:17
Kat-miauwt-768x512
Katten blijken hun baasje vaker en nadrukkelijker te begroeten dan hun vrouwtje – althans, als het om gemiauw gaat. In een nieuw onderzoek filmen Turkse wetenschappers hoe huiskatten hun eigenaar verwelkomen zodra die thuiskomt. Wat opvalt: bij mannen klinkt in de eerste 100 seconden gemiddeld 4,3 keer een miauw of ander geluid, bij vrouwen slechts 1,8 keer. Poezen lijken dus letterlijk harder te praten tegen mannen.​ De bron van het artikel is niet zomaar wat: dat is de New York Times.
De verklaring van de onderzoekers is weinig flatteus voor de gemiddelde kattenman. Mannen zouden meer “expliciete vocalisaties” nodig hebben om de signalen van hun kat op te pikken. Met andere woorden: veel katten hebben geconcludeerd dat hun baasje minder goed luistert, en zetten daarom een tandje bij. Dat past in eerder onderzoek waaruit blijkt dat vrouwen vaker tegen hun kat praten en beter zijn in het lezen van subtiele lichaamstaal en geluidjes.​
Belangrijk is wel dat het om een klein onderzoek gaat, met 31 deelnemers, allemaal in Turkije. Kattencommunicatie blijkt cultureel te verschillen, en Turkse mannen praten volgens de onderzoekers gemiddeld minder met hun dieren. Mogelijke andere factoren – hoe lang een kat alleen is geweest, of hij honger had, hoeveel de eigenaar zelf sprak – zijn niet volledig meegenomen. Experts waarschuwen daarom dat het te vroeg is om te concluderen dat álle katten wereldwijd hun baasje luider aanspreken dan hun vrouwtje.​
Toch raakt de studie een gevoelige snaar. Katten staan bekend als meesters in het verbergen van pijn en ongemak, terwijl onderzoek laat zien dat hun miauwen en kirrende geluiden speciaal zijn aangepast op menselijke oren. Hoe beter mensen die signalen leren verstaan, hoe eerder problemen worden gezien – van stress tot ziekte. Misschien is de les van dit onderzoek minder een grap over “doof voor kattenmannen”, en meer een uitnodiging aan alle baasjes om beter te luisteren naar dat kleine, eigenwijze roofdier op de bank.

Lees ook

Buurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstandBuurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstand
10 dingen die je kat echt vervelend vindt10 dingen die je kat echt vervelend vindt
Het allerlaatste wat je kat wil is naar een KattenhotelHet allerlaatste wat je kat wil is naar een Kattenhotel
Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aardeWetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde
loading

POPULAIR NIEUWS

8f158d425762746f22226eceadb4f407

Trump werkt 39 procent minder: artsen slaan alarm over zijn geest

ANP-537173948 (1)

Stop dit item nooit in het onderste rek van je vaatwasser

ANP-542613947

Gordon woedend na uitspraken van De Toppers: “Zo heftig om te horen”

bird-flu-gettyimages

Waarom Institut Pasteur vogelgriep gevaarlijker vindt dan corona

shutterstock_2643582919

Cognitive shuffling: de simpele NYT‑truc tegen piekeren in bed

ANP-532016290

Bizarre beelden: megacomplex van 14 km2 vol attracties en waterglijbanen staat leeg

Loading