Wolf aangereden op A28: weg richting Assen dicht

Rond half elf werd ter hoogte van Tynaarlo vanochtend een wolf aangereden. Dit leidde zelfs tot de volledige afsluiting van de snelweg A28 naar het zuiden richting Assen. De hulpdiensten rukten massaal uit en het verkeer in noordelijke richting wordt over de vluchtstrook geleid.

De wolf overleefde de aanrijding, maar ligt zwaargewond in de berm. Een dierenarts is inmiddels ter plaatse en biedt medische hulp aan het dier. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen zijn en wat de overlevingskansen van het dier zijn.

Verkeer richting zuiden helemaal stilgelegd

De snelweg in de zuidelijke richting is volledig afgesloten, wat direct leidde tot verkeersopstoppingen. Verkeer dat onderweg is naar Assen of verder zuidelijk wordt aangeraden een alternatieve route te nemen, bijvoorbeeld via Hoogezand en Veendam over de A7 en de N33. Rijkswaterstaat en de politie zijn ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden.