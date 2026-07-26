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Auto rijdt in mensenmenigte bij Berlijnse Gaupride: één dode, zestien gewonden en dader vermoedelijk Islam-terrorist

Samenleving
door Ans Vink
zondag, 26 juli 2026 om 6:32
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Aan de rand van de Christopher Street Day (de Duitse naam voor Pride) in Berlijn is zaterdagavond een auto met hoge snelheid in een mensenmenigte gereden. De politie denkt de dader te kennen. Het gaat om Abdul B. (21). een moslimactivist. Volgens de politie kwam een vrouw ter plekke om het leven en raakten zestien anderen gewond, van wie meerdere in levensgevaar verkeren.tagesschau+4

Het incident

De bestuurder reed rond 22.00 uur met een wit, kleiner bestelvoertuig vanaf de Lennéstraße het park Tiergarten in, op hoogte van de Ahornsteig. Daar werden meerdere mensen geraakt voordat het voertuig tegen een boom tot stilstand kwam; de bestuurder verliet de auto en vluchtte te voet.
Een vrouw overleed ondanks reanimatiepogingen nog op de plek van het incident, meldde de Berlijnse politie. Volgens de brandweer zijn drie van de zestien gewonden in levensgevaar, acht zwaar en vijf licht gewond.

Reactie van politie en autoriteiten

De politie spreekt van een vermoedelijke aanslag en onderzoekt of de dader alleen handelde of dat er meerdere betrokkenen zijn. Er zijn aanwijzingen dat de gezochte verdachte uit islamistisch milieu komt; de man is bij de autoriteiten bekend en wordt als Abdul B. (21) geïdentificeerd.
In de stad is een grootschalige zoekactie opgestart met inzet van onder meer helikopters en drones met warmtebeeldcamera’s. Voor bezorgde familie en vrienden van slachtoffers is een speciale informatielijn geopend door de politie.

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