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Toerist krijgt enorme boete voor wakker maken ijsbeer op Spitsbergen

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
donderdag, 13 augustus 2026 om 11:59
bijgewerkt om donderdag, 13 augustus 2026 om 12:36
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Een man heeft op Spitsbergen een boete gekregen van 50.000 kronen, omgerekend 4550 euro, wegens het wekken van een ijsbeer. Het is op Spitsbergen verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen.
Een opvarende van een boot in een fjord in het noordoosten van Spitsbergen zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met behulp van een misthoorn wakker te maken.
Volgens de gouverneur van de Noorse eilandengroep is de ijsbeer erg geschrokken en verdween het dier naar een andere plek. De diersoort is op de eilanden circa 800 kilometer ten noorden van de Noorse kust bij Hammerfest een beschermde soort. Er wonen naar schatting zeker 260 ijsberen op de eilanden.

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