Toerist krijgt enorme boete voor wakker maken ijsbeer op Spitsbergen

Een man heeft op Spitsbergen een boete gekregen van 50.000 kronen, omgerekend 4550 euro, wegens het wekken van een ijsbeer. Het is op Spitsbergen verboden een ijsbeer onnodig te storen, te lokken of te achtervolgen.

Een opvarende van een boot in een fjord in het noordoosten van Spitsbergen zag aan land een slapende ijsbeer en besloot het dier met behulp van een misthoorn wakker te maken.