Zijn katten echt zulke einzelgängers of hebben ze eigenlijk best wel vriendjes?

Huiskatten leven al zo’n 10.000 jaar naast mensen. Ooit begonnen als jagers van ongedierte, zijn ze nu vooral geliefde knuffelmaatjes. De overgang van solitaire jagers naar sociale huisdieren heeft ervoor gezorgd dat miljoenen katten wereldwijd deel uitmaken van gezinnen.

Veel mensen zien hun kat als een vriend, familielid of zelfs als hun 'kind'. En het lijkt erop dat katten die gevoelens delen. Ze zoeken contact, komen tegen ons aan liggen en doen mee met speels geduw en getrek. Sommige onderzoeken wijzen er zelfs op dat katten specifieke geluiden maken om met hun baasjes te communiceren, als een geheime taal tussen goede vrienden.

Hebben katten andere vrienden dan mensen?

Ondanks hun knuffelige kant staan katten nog altijd bekend als afstandelijk en mysterieus. Maar klopt dat beeld wel? Kunnen katten ook vriendschappen sluiten buiten hun eigen soort? Onderzoek naar kattenrelaties richt zich meestal op de band tussen soortgenoten, maar ze kunnen ook goed overweg met andere dieren.

Het klassieke beeld van katten en honden als aartsvijanden is bijvoorbeeld niet altijd terecht. Veel katten en honden wennen aan elkaar en delen een huis zonder problemen. Soms slapen ze zelfs samen of spelen ze met elkaar. Wel is het belangrijk dat ze op een rustige manier en op jonge leeftijd aan elkaar worden voorgesteld.

Binnenkatten lijken beter overweg te kunnen met honden dan katten die naar buiten mogen. Dat komt waarschijnlijk doordat buitenkatten vaker onbekende honden tegenkomen, die niet altijd even vriendelijk zijn.

Moet jouw kat een maatje hebben?

Is het nodig om een tweede huisdier te nemen voor je kat? Dat hangt ervan af. Sommige katten genieten van gezelschap, terwijl anderen liever hun territorium voor zichzelf houden.

Wil je je kat aan een nieuw dier laten wennen? Dan is een rustige en geleidelijke introductie de beste aanpak. Zorg ervoor dat je huis genoeg verstopplekjes, speeltjes, krabpalen en aparte eet- en toiletzones heeft. Dit voorkomt dat katten elkaar in de weg zitten en beschermt hun gevoel van veiligheid.

Uiteindelijk is de belangrijkste band die je kat heeft die met jou. Genoeg aandacht en speelmomenten maken een kat vaak al tevreden. En hoe vriendelijk ze ook kunnen zijn, ze moeten natuurlijk wel hun reputatie als onafhankelijke wezens hooghouden.

Bron: Science Alert