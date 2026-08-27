ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fleur Agema zou best een goede burgemeester zijn

Opinie
door Gerard Driehuis
donderdag, 27 augustus 2026 om 6:28
bijgewerkt om donderdag, 27 augustus 2026 om 6:39
ANP-566289058
Fleur Agema wil burgemeester worden. En telkens als ze dat zegt, stijgt er een hoongelag op. Maar waarom zou het niet kunnen?
Ze heeft veel ervaring, als langjarig kamerlid, Statenlid en minister.

Wat vóór haar pleit

  • Agema was bijna achttien jaar Tweede Kamerlid, met een stevig inhoudelijk profiel op zorg, en was vervolgens elf maanden minister van VWS én eerste vicepremier. Dat levert ervaring op met grote dossiers, media-aandacht, crisisdruk en het aansturen binnen een ministerie. Als enige PVV-minister was haar ministerschap geen aanfluiting. Ze wist wat ze deed
  • Ze heeft ook ervaring als Statenlid in Noord-Holland en komt uit Purmerend. Voor een gemeente in de regio kan die lokale en provinciale bekendheid een voordeel zijn.
  • Een burgemeester moet zichtbaar, besluitvaardig en communicatief zijn. Agema is zonder twijfel herkenbaar, direct en gewend om in een polariserend politiek klimaat op te treden.

Wat tegen haar pleit

  • Een burgemeester is niet primair een partijpoliticus, maar voorzitter van de gemeenteraad, hoeder van openbare orde en veiligheid, en verbindende vertegenwoordiger van álle inwoners. Dat vereist afstand tot partijstrijd en geloofwaardigheid bij groepen die politiek ver van je afstaan. Maar Pechtold en Roemer - beide met een scherp politiek profiel - werden beide wel burgemeester.
  • Agema’s lange, uitgesproken rol bij de PVV kan die verbindende rol bemoeilijken. Zeker in een diverse stad kan een deel van de bevolking zich bij voorbaat minder vertegenwoordigd of veilig voelen.
  • Haar bestuurlijke ervaring is reëel, maar relatief kort op uitvoerend niveau: elf maanden als minister. Ze heeft geen trackrecord als wethouder, commissaris van de Koning of burgemeester, functies waarin lokale coalities, ambtelijke organisatie en inwonerscontact dagelijks samenkomen.
Kortom: zij heeft genoeg bestuurlijke bagage om burgemeester te kúnnen zijn, maar om een goede burgemeester te worden zou ze nadrukkelijk moeten laten zien dat ze boven de PVV-identiteit kan staan, conflicten kan depolitiseren en alle inwoners even overtuigend kan vertegenwoordigen
Dat in een eventueel burgemeesterschap haar politieke achtergrond niet deelt, is geen argument. Dat geldt voor bijna iedere burgemeester. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse burgers staat wel aan haar kant. Dus waarom niet?

Lees ook

Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)Fleur Agema en Martin Bosma gaan nu de PVV en Wilders al te lijf (en dan moeten de verkiezingen nog komen)
Zorgpremie met 200 euro omhoog door kabinetsplannenZorgpremie met 200 euro omhoog door kabinetsplannen
Fleur Agema: "Dick Schoof was heel goed in feestjes en barbeques"Fleur Agema: "Dick Schoof was heel goed in feestjes en barbeques"
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

89572216_m

Zie je deze alarmerende Google-melding op je telefoon? Klik vooral nergens op

251866950_m

Delftse ingenieurs tarten tennisbalindustrie met 'bal-oplader': “Investering verdien je zo terug”

timothy-portrait-694a6a7140b0d

Terwijl Timothy van B&B Vol Liefde pronkt met kaviaar, likt Nederlands stel nog altijd hun wonden: “In zijn gladde praatjes gestonken”

309183363_m

De psychologie achter uitstelgedrag: je innerlijke kleuter grijpt de macht

tata en thyssenkrupp gaan samen in europa1505883682

Toekomst Hoogovens hangt ineens af van strijd tussen 2 mannen in Mumbai

Loading