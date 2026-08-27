Fleur Agema zou best een goede burgemeester zijn

Fleur Agema wil burgemeester worden. En telkens als ze dat zegt, stijgt er een hoongelag op. Maar waarom zou het niet kunnen?

Ze heeft veel ervaring, als langjarig kamerlid, Statenlid en minister.

Wat vóór haar pleit

Agema was bijna achttien jaar Tweede Kamerlid, met een stevig inhoudelijk profiel op zorg, en was vervolgens elf maanden minister van VWS én eerste vicepremier. Dat levert ervaring op met grote dossiers, media-aandacht, crisisdruk en het aansturen binnen een ministerie. Als enige PVV-minister was haar ministerschap geen aanfluiting. Ze wist wat ze deed

Ze heeft ook ervaring als Statenlid in Noord-Holland en komt uit Purmerend. Voor een gemeente in de regio kan die lokale en provinciale bekendheid een voordeel zijn.

Een burgemeester moet zichtbaar, besluitvaardig en communicatief zijn. Agema is zonder twijfel herkenbaar, direct en gewend om in een polariserend politiek klimaat op te treden.

Wat tegen haar pleit

Een burgemeester is niet primair een partijpoliticus, maar voorzitter van de gemeenteraad, hoeder van openbare orde en veiligheid, en verbindende vertegenwoordiger van álle inwoners. Dat vereist afstand tot partijstrijd en geloofwaardigheid bij groepen die politiek ver van je afstaan. Maar Pechtold en Roemer - beide met een scherp politiek profiel - werden beide wel burgemeester.

Agema’s lange, uitgesproken rol bij de PVV kan die verbindende rol bemoeilijken. Zeker in een diverse stad kan een deel van de bevolking zich bij voorbaat minder vertegenwoordigd of veilig voelen.

Haar bestuurlijke ervaring is reëel, maar relatief kort op uitvoerend niveau: elf maanden als minister. Ze heeft geen trackrecord als wethouder, commissaris van de Koning of burgemeester, functies waarin lokale coalities, ambtelijke organisatie en inwonerscontact dagelijks samenkomen.

Kortom: zij heeft genoeg bestuurlijke bagage om burgemeester te kúnnen zijn, maar om een goede burgemeester te worden zou ze nadrukkelijk moeten laten zien dat ze boven de PVV -identiteit kan staan, conflicten kan depolitiseren en alle inwoners even overtuigend kan vertegenwoordigen

Dat in een eventueel burgemeesterschap haar politieke achtergrond niet deelt, is geen argument. Dat geldt voor bijna iedere burgemeester. Een aanzienlijk deel van de Nederlandse burgers staat wel aan haar kant. Dus waarom niet?