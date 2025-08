Op 7 juli 2023 besloot VVD -minister Dilan Yeşilgöz dat er een eind diende te komen aan de relatief stabiele periode onder leiding van haar partijgenoot Mark Rutte. (Misschien speelde daarin ook een rol dat een nieuwe baan op Mark wachten, maar dat zullen we ooit in de geschiedenis boeken lezen.).

Yeşilgöz besloot dat ons land werd bestormd door duizenden gezinsleden die zich wilde herenigen met iemand die hier asiel had gekregen. Dat moest stoppen, vond Dilan. Deskundigen, ook van haar eigen Ministerie, probeerde haar uit te leggen dat die gezinsleden niet bestonden. Althans, het waren er geen duizenden, maar tientallen. Dilan wilde niet luisteren, want ze wilde premier worden. Nu Mark wegging lag de weg daartoe open. (Later zou ze toegeven dat het leugens waren)

Ze meende daartoe de grootste kans te hebben als ze ging samenwerken met de PVV van Geert Wilders. Wilders is weliswaar een veroordeelde racist en haatzaaier, maar wat het zwaarste is om het zwaarste wegen. Het torentje woog het zwaarste.

Het bleek een gruwelijke vergissing. Bij de verkiezingen bleek dat je Yeşilgöz niet de VVD groot had gemaakt, maar Geert Wilders.

Om zich uit deze netelige situatie te redden, besloot ze tot een kabinet samen met de veroordeelde haatzaaier. Ook dat bleek een gruwelijke vergissing. Toen Geert Wilders aankwam met Marjolein Faber als minister voor asiel had Yeşilgöz (net als de rest van verstandig Nederland) kunnen weten dat ze op weg was naar iets verschrikkelijks. Ze fronste wel even vanwege Faber, maar ze accepteerde het. Faber was minder erg dan de extremisten van de Partij van de Arbeid. Ze is tenslotte een politicus zonder verhaal alleen uit op macht en roem voor zichzelf

En toen viel het kabinet. Niet omdat de VVD geen zin meer had in maatregelen die in strijd waren met de grondwet en talrijke internationale verdragen, maar omdat Wilders Yeşilgöz dwong het kabinet te laten vallen.

Je zou zeggen: de VVD heeft hiervan geleerd. Maar dat is blijkbaar niet het geval. Binnen een week benoemde de partij de onnozele Yesilgoz tot lijsttrekker en die verspilde geen tijd. Ze benoemde onmiddellijk na haar verheffing tot lijsttrekker Frans Timmermans tot staatsvijand nummer één en van Gaza vond ze vooral erg dat zanger Douwe Bob was weggelopen bij een kinderconcert.

Vanaf dat punt was de campagne van de VVD niet meer te redden. De partij zou de vluchtheuvel worden voor mensen die Form voor Democratie en de PVV tniet chique vinden, maar die wel warme voorstanders zijn van een Nederland bewoond door hun soort mensen.

Dilan Yeşilgöz vernietigde de machtspartij van Rutte

Ooit, onder Rutte, behaalde de VVD 41 zetels. Bij de eerste poging van Yeşilgöz bleven er daar van nog 24 over en het is maar de vraag of ze in oktober de 20 zal halen. In twee verkiezingen heeft Yeşilgöz het machtsbolwerk dat Rutte had gebouwd afgebroken, en de VVD moet in die zin weer helemaal opnieuw beginnen. Eigen schuld, dikke bult.

Maar het land is nog niet af van partijhopper Dilan (ooit actief lid van de SP). Ze heeft van mensen die onder Rutte bereid bleken hun eigen belang een heel klein beetje opzij te zetten, een groep verstokte rechts-radicalen gemaakt. Ze heeft hen beloofd dat Timmermans en andere griezels dankzij haar – Yesilgoz –nooit aan de macht zal komen.

Na de volgende verkiezingen zal blijken dat er twee mogelijkheden zijn: Yeşilgöz houdt woord (wat overigens niet haar gewoonte is) of ze gaat deelnemen aan het kabinet Timmermans. (Dat kan ook kabinet Bontenbal zijn. Want wie weet hoe groot het CDA in oktober zal worden, maar ook dan zal links in het kabinet komen)

Enige oplossing: ze moet weg

Dankzij het mislukte kabinet Schoof, en dus dankzij Dilan, hebben de constructieve centrumpartijen gelukkig de wind weer in de rug. De partijen die huizen willen bouwen, het klimaat serieus nemen, de stikstofcrisis willen oplossen. Regeren zoals dat normaal is in Nederland, met geven en nemen. Het CDA zal groot worden, GL/PvdA zal winnen, en misschien ook D66. Dat is goed nieuws, maar het zal niet helpen om een daad krachtig stabiel kabinet tot stand te brengen, omdat Yeşilgöz de VVD naar de uiterst rechtse vleugel heeft geleid en haar kiezers alweer dingen heeft beloofd die niet zullen gebeuren.

De enige echte oplossing: verstandige mensen binnen de VVD moeten zo snel mogelijk zorgen dat die dan Yeşilgöz dus niet meer aan de knoppen zit.

Extra: mogelijke coalities na de verkiezingen:

Op basis van de laatste peilingen zijn er vrijwel geen redelijke en stabiele coalities te bouwen zonder de VVD en zonder extreem rechts.

De meest logische coalitie is:

PvdA (24) + CDA (23) + VVD (20) + D66 (12) = 79

Zonder de VVD (en zonder PVV en Forum) zijn alleen deze coalities cijfermatig mogelijk, maar praktisch net zo stabiel als het kabinet-Schoof:

PvdA (24) + CDA (23) + D66 (12) + JA21 (8) + SP (6) + BBB (4) = 77

PvdA + CDA + D66 + JA21 + SP + Denk = 77

PvdA + CDA + D66 + JA21 + SP + SGP = 77

PvdA + CDA + D66 + JA21 + SP + VOLT = 77

PvdA + CDA + D66 + JA21 + SP + CU = 77

PvdA + CDA + D66 + JA21 + PvdD + BBB = 77

PvdA + CDA + D66 + JA21 + PvdD + Denk = 77

PvdA + CDA + D66 + JA21 + PvdD + SGP = 77