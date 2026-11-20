Sinds de regeling 2toDrive kun je in Nederland op je zeventiende je rijbewijs halen. Tot je achttiende rijd je dan alleen met een geregistreerde coach naast je. Voor veel jongeren is dat een goede investering. Je bouwt een jaar lang rijervaring op in rustige omstandigheden en staat klaar op de dag dat je zelfstandig mag rijden. Toch past het traject niet bij iedereen. Hieronder lees je hoe het werkt, wat het van de coach vraagt en welke afwegingen bepalen of eerder starten voor jou loont.

Zo werkt begeleid rijden (2toDrive)

Het traject volgt vaste leeftijdsgrenzen:

16 jaar: je mag theorie-examen doen bij het CBR.

16,5 jaar: je mag beginnen met rijlessen.

17 jaar: je mag praktijkexamen doen en bij de gemeente je rijbewijs aanvragen.

18 jaar: je rijdt zelfstandig, zonder coach.

Tot je achttiende gelden strikte spelregels. Je hebt onderweg altijd drie dingen nodig: je rijbewijs, je begeleiderspas en een coach die op die pas staat. Rijden zonder coach is niet toegestaan, ook niet met de pas op zak.

Doe je dat toch, dan riskeer je een boete en problemen met de verzekering. De regeling geldt alleen in Nederland, maar zodra je 18 wordt, vervalt de beperking vanzelf. Je hoeft niets opnieuw aan te vragen en mag vanaf die dag ook over de grens rijden

Wat is 2toDrive?

2toDrive is de officiële naam van de regeling. Die begon in 2011 als proef en is inmiddels een vast onderdeel van het Nederlandse rijbewijsstelsel. Rijscholen, het CBR en de RDW gebruiken de termen 2toDrive en begeleid rijden door elkaar.

De coach en de begeleiderspas

Een coach is geen rijinstructeur maar een ervaren meerijder, dus de RDW stelt eisen. Een coach is minimaal 27 jaar en heeft minimaal vijf jaar een personenautorijbewijs. Een rijbewijs uit een ander EU- of EVA-land telt mee. Daarnaast moet de coach ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen.

In de vier jaar voor aanmelding mag de coach geen strafrechtelijke veroordeling voor een verkeersdelict hebben gehad. Ook een alcohol- of gedragscursus of een ongeldigverklaring van het rijbewijs in die periode sluit een coach uit. Voor rijinstructeurs met een geldige instructeurspas gelden soepelere regels: zij mogen coachen vanaf 23 jaar met één jaar rijbewijs.

De aanmelding verloopt in twee stappen. Eerst meldt de coach zich aan bij de RDW met DigiD, waarvoor het bsn van de jongere nodig is. Daarna vraagt de jongere zelf de begeleiderspas aan. Dat kan vanaf 16,5 jaar en kost 27 euro, ongeacht het aantal coaches. Wacht daar niet mee tot na het praktijkexamen, anders kun je na het slagen niet meteen de weg op.

Je mag één tot vijf coaches opgeven. Meld er bij voorkeur meer aan, bijvoorbeeld beide ouders en een oudere broer of zus. Zo ben je niet afhankelijk van de agenda van één persoon. Wil je later een coach toevoegen of wijzigen, dan heb je een nieuwe pas nodig. Onderweg is de coach nuchter, heeft een geldig rijbewijs bij zich en let mee op het verkeer.

Waarom vroeg starten vaak loont

Het belangrijkste argument is veiligheid. Jonge, onervaren bestuurders hebben het hoogste ongevalsrisico van alle verkeersdeelnemers. Rijervaring is de factor die dat risico het sterkst verlaagt.

Dat is ook het idee achter de regeling: ervaring opdoen onder begeleiding voordat je alleen de weg op gaat. Een jaar lang rijd je met een coach naast je door de spits, over de snelweg en bij slecht weer. Zo begin je de zelfstandige fase met een routine die een beginner van 18 nog moet opbouwen.

Ook de timing speelt mee. Op je zestiende of zeventiende zit je meestal nog op school, met een vast ritme en weinig andere verplichtingen. Lessen plannen is dan eenvoudiger dan tijdens een studie of een eerste baan.

Bovendien sta je klaar op de dag dat je 18 wordt. Dat scheelt wachttijd voor een examen, precies op het moment dat je het rijbewijs nodig hebt. Denk aan een stage, een bijbaan of een opleiding buiten de stad. Ouders zien met eigen ogen hoe hun kind rijdt en kunnen rustig bijsturen, in plaats van te hopen dat het goed komt.

De kanttekeningen die vaak onderbelicht blijven

Een rijbewijs op je zeventiende geeft nog geen volledige vrijheid. Zonder beschikbare coach staat de auto stil. Wie na school even naar een vriend wil rijden, moet eerst iemand vinden die mee wil. Ook de grens is een harde beperking. Een vakantie met vrienden in Duitsland of een dagje België valt tot je achttiende af.

Financieel levert vroeg starten weinig op: de rijopleiding kost evenveel als voor een 18-jarige. Een eigen auto verzekeren is voor een 17-jarige vaak lastig of duur, dus meestal rijd je in de auto van je ouders. Check bij hun verzekeraar of een bestuurder onder de 18 gedekt is.

Motivatie en rijpheid verschillen sterk per persoon. Wie op 16,5 begint omdat vrienden dat doen, maar er zelf nog niet aan toe is, loopt kans op extra lessen en herexamens. Dat maakt het traject langer en duurder. Ook vraagt het coachen iets van de ouder: geduld, een rustige toon en een eigen rijstijl die als voorbeeld kan dienen. Niet iedereen is daar even geschikt voor.

Zo maak je de afweging voor jouw situatie

Drie vragen helpen bij de beslissing:

Coach: is er minstens één geschikte coach beschikbaar, het liefst meer?

Auto: is er een auto waarin regelmatig gereden kan worden?

Motivatie: is de jongere gemotiveerd en heeft hij of zij naast school de aandacht ervoor?

Is het antwoord drie keer ja, dan is starten rond 16,5 jaar doorgaans een verstandige keuze. Kies daarna bewust een rijschool. Vraag bij een kennismakingsgesprek naar ervaring met 2toDrive, de leswijze voor jonge leerlingen en de slagingspercentages.