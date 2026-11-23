Van de Nederlandse pagina's die hoog in Google staan, is ongeveer een op de elf waarschijnlijk door AI geschreven. AI-Checker.nl scande 339 Nederlandse pagina's uit de Google-top over tien onderwerpen: 9,3% is waarschijnlijk door AI geschreven, 14,2% als je de twijfelgevallen meetelt.

Het gaat dus niet om obscure sites diep in de zoekresultaten. Dit zijn de teksten die het meest gelezen worden, en nergens staat erbij dat er een taalmodel aan het werk is geweest.

Beauty, sport en wonen hebben de meeste AI-tekst in Google

In beauty is ruim een kwart van de Nederlandse toppagina's waarschijnlijk door AI geschreven: 26%. Sport en wonen en klussen volgen met elk 19%, tech-tips komt uit op 13%. Koken en gezondheid zitten allebei rond de 11%.

Per sector gaat het om enkele tientallen pagina's, dus de marges zijn breed. Bij beauty ligt de werkelijke waarde volgens het onderzoek ergens tussen 14 en 43%. Ook aan de onderkant van die marge blijft het de sector met de meeste AI-content.

In geld, reizen, auto en opvoeding staat geen AI-tekst bovenaan

Financiën, reizen, auto en opvoeding kwamen op precies nul uit. Daar bezetten banken, de Consumentenbond, de ANWB en grote oudersites de top van Google. Dat zijn partijen met redacties en jarenlang opgebouwd vertrouwen, en een snel gegenereerd artikel komt daar niet tussen.

Het verschil zit in de zoekvraag. Een vraag als "hoe laat ik mijn haar sneller groeien" levert een lappendeken op van webshops, blogs en affiliatesites. Juist dat soort pagina's wordt in bulk met AI volgeschreven, omdat de drempel om te ranken er laag is.

Gaat het over je geld of je kind, dan leunt Google zwaarder op bronnen die al jaren meedraaien. Die onderwerpen heten in SEO-jargon "your money or your life", en daar is AI-tekst in deze meting nog niet doorgedrongen.

Een hoge positie in Google zegt niets over wie de tekst schreef

Je zou verwachten dat AI-teksten wegzakken naar pagina twee of drie. Dat blijkt niet zo te zijn. AI-Checker.nl herhaalde de meting voor dezelfde zoektermen op drie dieptes: in de top-10 was 10,0% waarschijnlijk AI, op posities 11 tot 30 was dat 9,5% en op posities 51 tot 100 12,3%.

Dat verschil is statistisch niet significant. Google filtert AI-tekst dus niet zichtbaar weg. Als lezer kun je er niet van uitgaan dat wat bovenaan staat door een mens is geschreven.

Zo heeft AI-Checker.nl de toppagina's gemeten

De meting liep in augustus 2026 en besloeg 40 zoektermen. Alleen de artikeltekst telde mee: menu's, footers en cookiemeldingen zijn eruit gefilterd. Elke pagina die als waarschijnlijk AI uit de scan kwam, is daarna met de hand nagelezen.

Vooraf is de detector getest op 124 teksten waarvan de herkomst vaststond, 40 door AI geschreven en 84 door mensen. Geen van die 84 mensenteksten werd onterecht als AI aangemerkt. De drempel lag bewust hoog, waardoor het cijfer van 9,3% eerder een ondergrens is dan een overschatting.

Er is een duidelijke beperking. Ongeveer 27% van de pagina's laadt de tekst via JavaScript en was zo niet betrouwbaar te meten. Over die groep doet het onderzoek geen uitspraak.

Waaraan je een AI-tekst op een website herkent

De pagina's die het hoogst scoorden, gebruiken steeds dezelfde trucjes. Een zin als "niet alleen snel, maar ook gezonder". Een aanloop die alleen aankondigt wat er komt, zoals "In dit artikel bespreken we...".

Wat nog meer opvalt, is wat er ontbreekt. Geen eigen ervaring, geen getest product, geen bron die je kunt nagaan. Veel woorden, weinig informatie.

Eén zo'n zin zegt overigens niets, iedereen schrijft er weleens eentje. Het gaat om de opeenstapeling. Twijfel je over een tekst, dan helpt een AI-checker voor Nederlandse tekst meer dan een willekeurige gratis tool uit de zoekresultaten.

Waarom een Engelse detector Nederlandse tekst slecht leest

Die taal maakt meer uit dan je denkt. Een AI-detector schat hoe voorspelbaar een tekst is, en dat werkt alleen als hij de taal goed kent. "Bijna elke detector is op Engels getraind en slaat de plank mis zodra je er Nederlandse tekst in gooit," zegt Remon Hendriksen, oprichter van AI-Checker.nl en SEO-specialist.

AI-Checker.nl is de Nederlandse AI-detector die per zin laat zien waar een tekst op AI lijkt. Daardoor zie je of het om een gladgestreken inleiding gaat of om een volledig gegenereerd stuk. De eerste 100 woorden zijn gratis, zonder account, en zonder account wordt je tekst niet bewaard.

Een AI-score is een signaal om door te vragen, geen bewijs

Ook een goede detector kan niet aantonen wie een tekst heeft geschreven. Hij meet patronen, en een mens kan ook voorspelbaar schrijven. "Een detector geeft een onderbouwde indicatie, geen bewijs, en zo presenteren we het ook," zegt Hendriksen.

Om die reden staan de voorbeelden in het onderzoek geanonimiseerd. Het gaat om patronen, niet om het aanwijzen van sites die onterecht in een kwaad daglicht komen. Een hoge score is vooral een reden om de schrijver te vragen hoe een tekst tot stand kwam.