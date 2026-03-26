ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ferrari vliegt gepersonaliseerde supercars naar steenrijke kopers in het Midden-Oosten.

Economie
door Dirk Kruin
donderdag, 26 maart 2026 om 7:06
ftcms_4ce1fbe6-e06a-471c-a69d-a4379e3b7baa
Ferrari laat in volle oorlogstijd zien waar de prioriteiten liggen: voor de rijkste klanten in de Golfregio gaan de supercars desnoods per vliegtuig, ook al zijn de vrachtkosten vier tot vijf keer zo hoog als vervoer over zee. Terwijl autocarriers de Straat van Hormuz niet in mogen door de Iraanse blokkade, wordt er voor een handvol hyper-vermogende kopers een peperdure luchtbrug opgetuigd.​
Waar andere fabrikanten leveringen pauzeren of uit voorraden in de regio putten, kiest Ferrari ervoor om “een paar” extreem gepersonaliseerde modellen alsnog door de lucht te sturen. Het gaat om de meest winstgevende markt die het merk heeft: personalisatie is inmiddels goed voor ongeveer een vijfde van Ferrari’s autoomzet en de marges in het Midden-Oosten zijn hoger dan in Europa. In 2025 leverde Ferrari 626 auto's aan de regio, meer dan aan het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Frankrijk, juist omdat klanten daar bereid zijn extra te betalen voor unieke lak, interieur en opties.​ Dat schrijft The Financial Times
“De luchtbrug voor supercars is een vliegend visitekaartje van ongelijkheid.”
De timing is pikant. Door de oorlog in Iran zijn de tarieven voor luchtvracht vanuit Europa naar de Golf met zo'n twee derde gestegen tot bijna 3 dollar per kilo, terwijl een complete luxewagen per vliegtuig nu grofweg vier à vijf keer duurder is dan transport per schip. Toch lijken sommige kopers ongevoelig voor die prijsprikkel: ze willen hun gelimiteerde editie simpelweg zo snel mogelijk op de oprit hebben, ongeacht de geopolitieke context. Dat luxeautomerken de regio “de beste markt ter wereld” noemen, onderstreept hoezeer ze blijven vechten om de gunst van deze kleine, maar extreem lucratieve groep klanten.​
generated-image (1)
Tegelijk is het een riskant spel. Andere producenten waarschuwen dat de vraag in de Golf plots kan stilvallen, showroombezoek al terugloopt en plannen voor nieuwe dealers in Saudi-Arabië worden bevroren. Mocht de oorlog lang duren, dan moeten dure, speciaal voor de regio samengestelde modellen worden omgeleid naar markten als Japan – waar het veel moeilijker is om dezelfde prijs en winst te halen. Ferrari’s luchtbrug richting de superrijken is zo een scherp symbool van de huidige wereldeconomie: aan de top gaat alles door, ver onder de wolken waar de meeste automobilisten hun eigen crisis beleven.​
Vliegen over de oorlog heen

Terwijl de Straat van Hormuz geblokkeerd is en vrachtstromen naar de Golf haperen, tillen luxemerken hun duurste bolides gewoon de lucht in. Het vervoeren van een Ferrari per vliegtuig kost inmiddels vier tot vijf keer zoveel als per schip, maar voor een kleine elite in de Golfregio is dat geen bezwaar. Voor hen draait het om snelheid, exclusiviteit en personalisatie – en voor de fabrikanten om marges die elders onhaalbaar zijn. In een wereld van stagnerende autoverkopen en geopolitieke onrust wordt de luchtbrug voor supercars zo een vliegend visitekaartje van ongelijkheid.​

loading

POPULAIR NIEUWS

hh 46544244

Breghje Kommers: ex-vrouw van Ali B. en machtige hiphopmagnaat

ANP-504427597

Zelfscan-algoritme ontmaskerd: zo voorkom je die vervelende controle bij de kassa

shutterstock_2651380253

Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

afbeeldingjpg-682812c1d0e19

De aardige Knoopjes; 650 euro per uur voor een 'abominabele' verdediging

ANP-431149688

Moeder sleept thuiswonende zoon (31) voor de rechter, luilak moet huis uit

shutterstock_2521355483

Veel mensen denken dat duizeligheid normaal is.

Loading