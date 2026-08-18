AI maakt oorlog makkelijker om te beginnen — maar moeilijker om te stoppen

Nieuwe militaire technologie maakt oorlog niet alleen sneller, maar kan ook de drempel verlagen om geweld te gebruiken. Kunstmatige intelligentie, autonome wapens en drones vergroten de afstand tussen politieke leiders en de menselijke gevolgen van hun beslissingen. Dat is de conclusie van een analyse van F oreignpolicy

Een veelzeggend beeld uit Oekraïne: bij een drone -eenheid nabij Zaporizja zegende een priester tijdens de Goede Week een aanvalsdrone voordat die richting Russische linies vloog. Voorlopig is er nog een menselijke bediener nodig, maar legers werken nadrukkelijk aan systemen die steeds zelfstandiger kunnen opereren.

Minder risico, lagere drempel

Oorlogen zijn altijd kostbaar geweest: levens van eigen militairen, politieke steun, materieel en geld. Technologie verandert die rekensom. Een land dat aanvallen kan uitvoeren met drones, digitale systemen en op afstand aangestuurde wapens, loopt minder direct risico op slachtoffers aan eigen kant.

Dat kan militaire actie verleidelijker maken. Als leiders denken dat zij precies, snel en zonder grote verliezen kunnen toeslaan, kan diplomatie eerder plaatsmaken voor geweld. De auteurs van het artikel in Foreign Policy waarschuwen dat AI de stap naar oorlog waarschijnlijker kan maken, zelfs wanneer de technologie op papier nauwkeuriger doelwitten raakt.

Oorlog op machinesnelheid

AI kan enorme hoeveelheden data verwerken, doelen identificeren en militaire opties sneller doorrekenen dan mensen. Dat klinkt efficiënt, maar snelheid is in oorlog niet automatisch een voordeel.

Besluiten over leven en dood vragen volgens de auteurs om een “morele tijdsruimte”: tijd om twijfels te wegen, informatie te controleren en mogelijke burgerslachtoffers mee te nemen. Wanneer militaire besluitvorming wordt geduwd naar machinesnelheid, dreigt die ruimte te verdwijnen.

Een fout in herkenningssoftware, verkeerde inlichtingen of een automatische tegenreactie kan dan sneller tot escalatie leiden dan diplomaten en militaire commandanten kunnen ingrijpen.

Wie is verantwoordelijk?

Bij een traditionele aanval is de verantwoordelijkheidslijn relatief duidelijk: een commandant geeft opdracht, een militair voert die uit. Met AI-systemen wordt dat diffuser. Wie draagt de schuld als een autonoom wapen burgers doodt?

De militair die het systeem activeerde?

De commandant die toestemming gaf?

De programmeur?

Het bedrijf dat de software leverde?

De overheid die het systeem aanschafte?

Volgens het artikel moet de verantwoordingsketen daarom volledig traceerbaar zijn: van ontwerp en training van een systeem tot de persoon die inzet van dodelijk geweld goedkeurt. Het Pentagon hanteert vergelijkbare principes voor verantwoord gebruik van AI, maar in de praktijk blijft het moeilijk om intentie en schuld vast te stellen als een machine een cruciale rol speelde. foreignpolicy

Precisie is geen menselijkheid

Voorstanders benadrukken dat AI wapens preciezer kan maken en zo burgerslachtoffers kan beperken. Maar nauwkeurigheid is niet hetzelfde als menselijkheid. Een algoritme kan een patroon herkennen, maar kent geen mededogen, twijfel of morele terughoudendheid.

Dat is belangrijk omdat oorlog niet alleen draait om het raken van een militair doelwit. Commandanten moeten ook afwegen of een aanval proportioneel is, of burgers gevaar lopen en of er werkelijk geen alternatief bestaat. De klassieke regels van de zogeheten rechtvaardige oorlogstheorie eisen juist dat geweld een laatste redmiddel is en dat burgers niet doelbewust worden aangevallen. foreignpolicy

Menselijke controle blijft noodzakelijk

De conclusie is niet dat AI per definitie verboden moet worden in het leger. Wel moeten overheden voorkomen dat efficiëntie het belangrijkste criterium wordt bij beslissingen over dodelijk geweld.

Daarvoor zijn volgens de auteurs harde voorwaarden nodig: