De lockdowns zijn al jaren voorbij, maar jongeren tussen de 16 en 25 jaar zitten er mentaal nog steeds mee. Dat blijkt uit het eindrapport van vijf jaar onderzoek naar de gevolgen van de coronapandemie, dat donderdag naar minister Sophie Hermans van Volksgezondheid gaat. Waarom raakte juist deze groep zo hard?

Het rapport van het RIVM is gemaakt door het RIVM, Nivel, GGD GHOR Nederland, de 25 GGD’s en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Zij volgden van 2021 tot en met 2025 hoe het met Nederlanders ging.

Jongeren waren de kwetsbaarste groep

“Jongeren (16-25 jaar) waren in de coronapandemie het meest kwetsbaar in hun ervaren mentale gezondheid ”, schrijven de onderzoekers. Het aantal jongeren met suïcidale gedachten steeg sterk, en die stijging liep volgens het rapport in ieder geval door tot september 2025.

Het kwartaalonderzoek onder jongeren van het RIVM laat zien hoe snel dat ging. In september 2021 dacht 8 procent van de jongeren in de drie maanden ervoor weleens serieus over zelfdoding. In maart 2022, na de laatste lockdown, was dat bijna verdubbeld tot 17 procent. Daarna bleef het rond de 14 procent schommelen.

In cijfers

17 procent van de jongeren dacht in maart 2022 serieus aan zelfdoding, tegen 8 procent een half jaar eerder (RIVM).

52 procent voelde zich in maart 2022 soms tot altijd eenzaam; in september 2021 was dat 29 procent.

43 procent voelde zich in september 2025 vaak gestrest, vier jaar eerder 32 procent.

De trend was er al voor corona

De pandemie begon het probleem niet. Huisartsen zagen het aantal contacten met 15- tot en met 24-jarigen over suïcidepogingen en -gedachten al stijgen, en vanaf 2021 ging dat harder. Nivel en het RIVM kwamen eerder dit jaar tot dezelfde conclusie over angst- en depressieklachten: die namen sinds 2012 toe en de lockdownjaren versnelden dat.

“In onze data komen jongeren steeds naar boven als groep waar van alles speelt”, zegt Nivel-onderzoeker en hoogleraar Michel Dückers tegen NRC. WEL schreef vorig jaar al dat huisartsen een nieuwe piek in gesprekken over zelfdoding zagen.

Altijd beoordeeld, bang om er niet bij te horen

Jongeren vertelden de onderzoekers dat ze zich “continue beoordeeld” voelden en bang waren om er niet bij te horen. Dat gaf op veel vlakken prestatiedruk en daarmee stress. Eenzaamheid en bestaande mentale klachten maakten het risico op suïcidale gedachten groter.

Jongeren die alleen woonden, in de stad woonden, geldzorgen hadden of al psychische klachten hadden, kregen het zwaarst te verduren. Ook jongeren die werden gepest of zich anders voelden dan een jongen of meisje voelden zich vaker minder gezond.

In onze data komen jongeren steeds naar boven als groep waar van alles speelt. - Michel Dückers, onderzoeker Nivel en bijzonder hoogleraar Crises, veiligheid en gezondheid

Ook volwassenen met weinig geld werden hard geraakt

Het rapport gaat niet alleen over jongeren. Volwassenen die moeilijk rondkwamen, hadden “structureel een slechtere gezondheid”. Geldzorgen gaven stress, een klein netwerk bood minder steun en door isolatie en uitgestelde zorg werden bestaande klachten erger. Veel mensen konden bovendien geen afscheid nemen van naasten die overleden.

Bij een volgende crisis moet het anders

De onderzoekers willen dat mentale klachten bespreekbaar worden zonder dat ze meteen als ziekte gelden. Angst, verdriet en boosheid zijn in een crisis normale reacties, schrijven ze. De overheid moet bij een volgende crisis naast cijfers en regels oog hebben voor emoties en persoonlijke verhalen, en welzijn voor, tijdens en na een crisis blijven meten.

Dat meten is inmiddels afgeschaald. De onderzoekers pleiten voor een systeem dat bij een nieuwe pandemie snel weer kan opstarten.

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