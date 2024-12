“Echtgenote Assad vraagt scheiding aan en wil Rusland verlaten”

Bashar al-Assad heeft geen fijne kerst dit jaar. Zijn schrikbewind in Syrië is in elkaar is gestort, en als klap op de vuurpijl lijkt nu ook zijn huwelijk van 24 jaar op de klippen te zijn gelopen. Arabische en Turkse media melden dat zijn vrouw Asma al-Assad de scheiding heeft aangevraagd. Het Kremlin, dat tegenwoordig als tijdelijke gastheer fungeert voor de voormalige dictator, ontkent de berichten echter in alle toonaarden.

Toen rebellen Damascus binnentrokken, vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Maar Asma vindt het blijkbaar maar niks daar. Volgens de geruchten wil de voormalige first lady zo snel mogelijk weg uit Moskou om een nieuw leven te beginnen in Londen, de stad waar ze werd geboren en opgroeide.

Lady Di van het oosten

De Russische rechtbank heeft ondertussen een aanvraag van Asma in behandeling, waarin ze vraagt om toestemming om Moskou te verlaten. Of de Britse autoriteiten haar echter met open armen ontvangen, is maar zeer de vraag. Haar Britse paspoort – dat ze bezit naast het Syrische – zou haar theoretisch gezien recht op terugkeer geven, maar gezien haar omstreden reputatie ligt dat diplomatiek nogal gevoelig.

Asma, ooit geprezen als de "Lady Di van het Oosten", trouwde in 2000 op 25-jarige leeftijd met Bashar en werd daarmee de belichaming van Syrische glamour. Haar luxe levensstijl contrasteerde pijnlijk met de gruweldaden van het regime van haar man. Ze heeft de terreur nooit openlijk bekritiseerd, en ondertussen deed ze zich tegoed aan designerkleding en andere exorbitante uitgaven.

Bashars bevroren rijkdommen

De voormalige Syrische leider verblijft in Rusland onder strenge voorwaarden. Hoewel zijn asielaanvraag is goedgekeurd, is hij op het moment veroordeeld tot een leven binnen de grenzen van Moskou en mag hij zich niet meer met politiek bemoeien. De Russische autoriteiten hebben bovendien zijn vermogen – waaronder 270 kilo goud, 18 flats in Moskou en twee miljard dollar – bevroren.

Voor zijn broer Maher al-Assad, die ook naar Rusland vluchtte, is het nagelbijten. Zijn asielaanvraag is nog altijd in behandeling, en hij en zijn gezin zouden zich in huisarrest bevinden.

Huwelijk en land in puin

Nu zijn macht volledig is verdampt en zijn fortuin onbereikbaar is, lijkt Assad ook nog zijn vrouw kwijt te raken. De vraag is of Asma echt haar oude leven in Londen kan hervatten, of dat ze eveneens vastzit in de hoofdstad van Rusland. Het sprookje van de "Lady Di van het Oosten" is definitief voorbij, en Bashar al-Assad blijft achter als een dictator zonder rijk en zonder vrouw. Hij moet vrezen voor vervolging en opsluiting door het Internationale Strafhof in Den Haag.

