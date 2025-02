Europa buitenspel gezet: ‘Champagne gaat open in het Kremlin’

Het Amerikaanse plan om Oekraïne grondgebied aan Rusland te laten afstaan en af te zien van een NAVO-lidmaatschap zorgt voor onrust. Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen, noemt het een ‘rampzalig scenario’. Volgens hem viert het Kremlin feest als deze plannen doorgaan.

De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth stelde voor dat Europese landen en hun bondgenoten de vrede moeten bewaken, zonder betrokkenheid van Amerikaanse troepen.

Trump zet onderhandelingen in gang

De Amerikaanse president Donald Trump heeft inmiddels met de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gebeld. Hij kondigde aan dat onderhandelingen ‘onmiddellijk’ starten. De Wijk maakt duidelijk dat dit geen toeval is. “Je laat je defensieminister dit niet voor niets zeggen.”

Hegseth benadrukte dat Europa zelf voor zijn veiligheid moet zorgen en dat de VS lid blijft van de NAVO. Toch ziet De Wijk dat anders. “Feitelijk zegt hij: Ja, we blijven lid, maar reken niet op ons.” Volgens hem moedigt dit Poetin aan om door te gaan met zijn agressie binnen en buiten Oekraïne.

Europa buitenspel gezet

Mogelijk zijn binnen enkele jaren de Baltische Staten aan de beurt. Hij vreest dat de VS hiermee de norm stelt dat het veroveren van gebieden acceptabel is; iets wat grote gevolgen kan hebben. “Hier wordt alles wat we de afgelopen eeuwen hebben opgebouwd aan internationaal recht, gewoonterecht en internationale rechtsorde uit elkaar gesloopt.”

Volgens De Wijk zal Europa 'als de sodemieter' moeten gaan nadenken welke positie het in die orde wil innemen. “Het lijkt erop dat we nog steeds niet doorhebben wat er aan de hand is”, zegt hij. Het is niet Rusland, maar Europa dat steeds meer geïsoleerd raakt.

Bron: BNR