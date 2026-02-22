Buiten de piste: Nederlandse skiër gereanimeerd die ondersteboven in sneeuw lag

Een 52-jarige Nederlander is tijdens het skiën in Oostenrijk zwaargewond geraakt. Hij kwam buiten de piste met zijn hoofd in de sneeuw terecht en moest worden uitgegraven. De man is gereanimeerd en naar het ziekenhuis in Innsbruck gebracht, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde zaterdagmiddag in het skigebied bij Zell am Ziller. De man ging met zijn vrouw en dochter van de berg af. Het slachtoffer skiede zonder hen buiten de piste verder, terwijl zij wel op de geprepareerde helling bleven.

Omdat de man daarna niet op de afgesproken plek verscheen en ook zijn telefoon niet opnam, sloeg zijn vrouw alarm. Liftbedienden vonden de man niet veel later ondersteboven in de sneeuw. Hij werd gereanimeerd en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij de reddingsactie werd ook de hulp van een traumahelikopter ingeschakeld.

Vrijdag raakte in Oostenrijk ook een Nederlander zwaargewond. Dat was bij St. Anton am Arlberg. De 23-jarige man werd met vier anderen getroffen door een lawine. Drie mensen overleefden het niet. Eerder deze week overleed een 71-jarige Nederlander door een lawine. Samen met zijn zoon en nog een Nederlander kwam hij bij Fiss in een lawine terecht. De zoon kon zichzelf en de andere man bevrijden. Zijn vader werd later gevonden door een reddingshond.