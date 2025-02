Linkse kiezer wil nieuwe partij, maar niet met Timmermans aan het roer

Kiezers van linkse partijen zien de oprichting van een nieuwe, linkse politieke partij wel zitten. "Twee derde van de kiezers van de linkse partijen is in ieder geval geïnteresseerd. Of ze daadwerkelijk hun oude partijen zouden verlaten en op een nieuwe partij zouden stemmen, dat is nog niet te zeggen", zegt Gijs Rademaker van het RTL Nieuwspanel. Wie de nieuwe leider zou moeten worden? De huidige leider Frans Timmermans valt net buiten de top drie.

Diezelfde Timmermans pleit samen met GroenLinks-PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop voor de oprichting van een nieuwe, brede linkse partij. "En wat mij betreft, komt die er nog dit jaar. Verenigd Links, Een Nieuwe Progressieve Alliantie, Samen Vooruit. Geef de naam eraan die je wil, het is de hoogste tijd", zei Habtamu de Hoop vorige week in een lezing in Almelo.

Maar is er bij linkse kiezers draagvlak voor zo'n initiatief? Daar lijkt het wel op, zegt Rademaker. "Als ik kijk naar de kiezersgroepen die links georiënteerd zijn, dan is zes op de tien positief over dit plan." Slechts 16 procent vindt het een slecht idee.

Bron: Mediawatch