Vriendschap, verraad en wraak: het complot achter de PVV-scheuring

maandenlang in het geheim voorbereid via een besloten appgroep genaamd 'het motorblok'. De dissidenten eisten interne democratie, een evaluatie van de campagne en samenwerking met andere partijen. Wilders weigerde elke discussie. De Groep Markuszower ontpopte zich daarna als potentiële steunpilaar voor het nieuwe minderheidskabinet. Op 20 januari 2026 verlieten zeven PVV-Kamerleden onder leiding van Gidi Markuszower de fractie van Geert Wilders . Het vertrek wasvoorbereid via een besloten appgroep genaamdDe dissidenten eisten interne democratie, een evaluatie van de campagne en samenwerking met andere partijen. Wilders weigerde elke discussie. De Groep Markuszower ontpopte zich daarna als potentiële steunpilaar voor het nieuwe minderheidskabinet.

Vriendschap die brak

Twintig jaar lang waren Geert Wilders en Gidi Markuszower onafscheidelijk – gezamenlijke vakanties, diners met echtgenotes, dagelijks appcontact. Die band brak onherstelbaar in de zomer van 2024, toen Wilders Markuszowers kandidatuur als minister van Asiel en Migratie introk op basis van een AIVD-ambtsbericht. Markuszower voelde zich 'in de rug geschoten met tien kogels' toen Wilders de reden publiekelijk op X deelde.

Wat volgde was een langzaam proces van vervreemding. Markuszower bleef maandenlang uiterlijk loyaal, maar begon intern te werken aan een exitstrategie. 'Ik heb hem als vriend keihard genaaid. Het was terecht en politiek noodzakelijk', gaf hij later toe.

De PVV-fractie is 'een sekte' met een cultuur van 'angst en afrekenen'

Wilders is een akelig man achter gesloten deuren

De frustraties reikten verder dan één gebroken vriendschap. Meerdere Kamerleden beschreven de PVV-fractie als 'een sekte' met een cultuur van 'angst en afrekenen'. Wilders eiste dat fractieleden 24 uur per dag beschikbaar waren, schold medewerkers uit waar collega's bij stonden en isoleerde Kamerleden die tegenspraak boden.

Nieuwkomers als Annelotte Lammers werden 'kaltgestellt' na het minste verzet. Shanna Schilder, die haar baan op Curaçao had opgezegd voor een Kamerzetel, concludeerde al na weken dat inbreng onmogelijk was

Het motorblok draait

In december 2025 richtte René Claassen de geheime appgroep 'het motorblok' o p. Daarin deelden de dissidenten frustraties en bereidden ze scenario's voor. De tijdsdruk was reëel: vóór 31 januari moest de breuk een feit zijn, om nog te kunnen aanschuiven bij de informatieronde voor een nieuw kabinet.

Op 20 januari was het zover. Markuszower stelde in de fractievergadering onmogelijke eisen, de discussie werd afgekapt, en zeven Kamerleden liepen een voor een de deur uit. Wilders vroeg de laatste achterblijver, Schilder: 'Jij gaat toch niet weg?' Ze appte hem daarna: 'Het spijt me enorm.' Ze kreeg geen reactie.

