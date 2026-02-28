ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vriendschap, verraad en wraak: het complot achter de PVV-scheuring

Politiek
door Gerard Driehuis
zaterdag, 28 februari 2026 om 5:46
ANP-88446532
De Volkskrant reconstrueerde hoe de PVV in stukken brak onder leiding van Geerts vriend Gidi Markuszower. Sappige lectuur over verraad en bedrog.
Op 20 januari 2026 verlieten zeven PVV-Kamerleden onder leiding van Gidi Markuszower de fractie van Geert Wilders. Het vertrek was maandenlang in het geheim voorbereid via een besloten appgroep genaamd 'het motorblok'. De dissidenten eisten interne democratie, een evaluatie van de campagne en samenwerking met andere partijen. Wilders weigerde elke discussie. De Groep Markuszower ontpopte zich daarna als potentiële steunpilaar voor het nieuwe minderheidskabinet.

Vriendschap die brak

Twintig jaar lang waren Geert Wilders en Gidi Markuszower onafscheidelijk – gezamenlijke vakanties, diners met echtgenotes, dagelijks appcontact. Die band brak onherstelbaar in de zomer van 2024, toen Wilders Markuszowers kandidatuur als minister van Asiel en Migratie introk op basis van een AIVD-ambtsbericht. Markuszower voelde zich 'in de rug geschoten met tien kogels' toen Wilders de reden publiekelijk op X deelde.
Wat volgde was een langzaam proces van vervreemding. Markuszower bleef maandenlang uiterlijk loyaal, maar begon intern te werken aan een exitstrategie. 'Ik heb hem als vriend keihard genaaid. Het was terecht en politiek noodzakelijk', gaf hij later toe.
De PVV-fractie is 'een sekte' met een cultuur van 'angst en afrekenen'

Wilders is een akelig man achter gesloten deuren

De frustraties reikten verder dan één gebroken vriendschap. Meerdere Kamerleden beschreven de PVV-fractie als 'een sekte' met een cultuur van 'angst en afrekenen'. Wilders eiste dat fractieleden 24 uur per dag beschikbaar waren, schold medewerkers uit waar collega's bij stonden en isoleerde Kamerleden die tegenspraak boden.
Nieuwkomers als Annelotte Lammers werden 'kaltgestellt' na het minste verzet. Shanna Schilder, die haar baan op Curaçao had opgezegd voor een Kamerzetel, concludeerde al na weken dat inbreng onmogelijk was

Het motorblok draait

In december 2025 richtte René Claassen de geheime appgroep 'het motorblok' op. Daarin deelden de dissidenten frustraties en bereidden ze scenario's voor. De tijdsdruk was reëel: vóór 31 januari moest de breuk een feit zijn, om nog te kunnen aanschuiven bij de informatieronde voor een nieuw kabinet.
Op 20 januari was het zover. Markuszower stelde in de fractievergadering onmogelijke eisen, de discussie werd afgekapt, en zeven Kamerleden liepen een voor een de deur uit. Wilders vroeg de laatste achterblijver, Schilder: 'Jij gaat toch niet weg?' Ze appte hem daarna: 'Het spijt me enorm.' Ze kreeg geen reactie.
Scheuring in 7 stappen

Op 20 januari 2026 verlieten zeven PVV-Kamerleden onder leiding van Gidi Markuszower de fractie van Geert Wilders. Het vertrek was maandenlang in het geheim voorbereid via een besloten appgroep genaamd 'het motorblok'. De dissidenten eisten interne democratie, een evaluatie van de campagne en samenwerking met andere partijen. Wilders weigerde elke discussie. De Groep Markuszower ontpopte zich daarna als potentiële steunpilaar voor het nieuwe minderheidskabinet.

Wat dit betekent voor de PVV

De scheuring raakt de kern van het PVV-model: een partij zonder leden, volledig gestuurd door één man. Het D66-amendement dat partijen zonder leden wil uitsluiten van verkiezingen hangt als een zwaard van Damocles boven de PVV. Wilders zou volgens de vertrekkers zelfs hebben gezegd: 'Ik heb de partij opgericht, dus het stopt ook met mij'. De Groep Markuszower positioneert zich inmiddels als constructieve partner voor een nieuw kabinet – precies het soort politiek dat onder Wilders onbespreekbaar was.[ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws]​

Lees ook

Het schrikbewind van WildersHet schrikbewind van Wilders
Wilders: liever iets meer honger in Afrika dan in NederlandWilders: liever iets meer honger in Afrika dan in Nederland
Opinie: waarom Wilders de verkiezing gaat verliezen.Opinie: waarom Wilders de verkiezing gaat verliezen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp280226110 1

Rusland eist stopzetten aanvallen op Iran

260226VER_2031900915_clinton1

Bill en Hilary spraken elkaar tegen over Epstein.

gandr-collage

Rob Jetten bejubeld in VI, Johan Derksen lyrisch: ‘Een fenomeen!’

gandr-collage (1)

De VS grepen sinds 1945 in in vele tientallen landen. Die landen werden daar zelden beter van

6B33JFLZURFRRCE5N3CTCXB5XU

Paniek bij CNN: ook daar wordt Trump de baas

shutterstock_2542537363

Waarom besteden Chinezen zoveel van hun inkomen aan eten?

Loading