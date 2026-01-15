Kabinet wil AI-tools die naaktbeelden genereren verbieden: "Buitengewoon verwerpelijk"

Demissionair minister Foort van Oosten (Justitie) kijkt of het mogelijk en wenselijk is om AI-tools waarmee mensen kunnen worden uitgekleed, te verbieden. Dat bevestigt het ministerie na berichtgeving van het AD. Die krant onderzocht de mogelijkheden van AI-tool Grok, van X-eigenaar Elon Musk
.
Van Oosten noemt het "buitengewoon verwerpelijk" dat de applicatie het mogelijk maakt om mensen in diskrediet te brengen. "De impact van online seksueel misbruik
is enorm."
Daarbij benadrukt de VVD'er dat het maken van naaktbeelden van mensen, zonder dat daar toestemming voor is gegeven, strafbaar is. Een verbod
op de app is dus een optie, maar het ministerie noemt de kwestie "complex en kent helaas geen snelle oplossing".
Meerdere landen hebben inmiddels onderzoek aangekondigd naar Grok om de mogelijkheid om snel en makkelijk seksueel getinte nepbeelden te maken.