Israël misleidt Iran met ‘vrijdagavonddiner’-truc: generaals lijken weg, keren stiekem terug voor dodelijke slag

door Dirk Kruin
donderdag, 05 maart 2026 om 9:45
bijgewerkt om donderdag, 05 maart 2026 om 10:23
Israël voerde geen Hollywood-achtige truc uit met explosieven onder een tafel, maar een koel berekende misleidingsoperatie rond iets ogenschijnlijk banaals: het vrijdagavonddiner. Juist die combinatie van ritueel en schijnbare routine maakte de aanval militair zo effectief.

De list: generaals gaan naar huis

Toen de IDF en de VS wisten dat de aanval op de Iraanse top op zaterdag zou plaatsvinden, was de absolute prioriteit: geen enkel signaal van opschaling naar buiten laten lekken. Daarom lieten Israëlische autoriteiten foto’s en berichten verspreiden waaruit bleek dat hoge officieren en generaals naar huis gingen voor het Shabbatdiner, alsof het weekend “gewoon” begon. De generaals vertrokken zichtbaar uit het hoofdkwartier, in lijn met het ritme van een normale sjabbatavond – precies het soort patroon waar buitenlandse inlichtingendiensten op vertrouwen.

Terugkeer in stilte, aanval in één slag

Later die avond keerden dezelfde officieren in stilte terug. naar het centrale militaire complex in Tel Aviv, sommigen zelfs vermomd. Vanuit dat commandocentrum werd in de vroege zaterdagochtend een gecoördineerde aanval aangestuurd op meerdere bijeenkomsten van de Iraanse top, waaronder het paleiscomplex in Teheran waar Ali Khamenei en circa veertig topfunctionarissen samenkwamen. Doordat de vijand dacht dat de Israëlische bevelsstructuur “uit” stond voor het weekend, voelde de Iraanse leiding zich veilig genoeg om fysiek te clusteren – het militaire ideaalbeeld voor een decapitation strike.

Psychologische operatie als wapen

De IDF noemde het expliciet een psychologische operatie: door beelden van ontspanning en terugtrekking te tonen, werd de verwachting van een grote operatie bewust ondergraven. In moderne oorlogvoering, waarin satellieten, open source-analisten en sociale media elk onregelmatig signaal kunnen oppikken, is het manipuleren van dat informatie-ecosysteem een strategisch wapen op zich. De ‘dinertruc’ laat zien hoe een militair apparaat zijn eigen transparantie – de zichtbare sjabbat, de deelbare foto’s – kan inzetten als misleidingsmiddel.

