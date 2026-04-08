Netanyahu houdt niet van vrede: bestand tussen Iran en VS omvat niet Libanon

Politiek
door Redactie
woensdag, 08 april 2026 om 7:02
anp080426028 1
De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft gezegd dat zijn land het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump steunt om aanvallen op Iran gedurende twee weken op te schorten, maar voegde eraan toe dat het staakt-het-vuren niet geldt voor Libanon. Dat meldden Israëlische media, waaronder The Times of Israel, op basis van een verklaring van Netanyahu's kantoor.
Eerder verklaarde de Pakistaanse premier en bemiddelaar Shehbaz Sharif dat het bestand onmiddellijk van kracht was en ook betrekking heeft op Libanon.
Het Israëlische leger is een offensief begonnen in het zuiden van Libanon, naar eigen zeggen om de door Iran gesteunde groepering Hezbollah uit te schakelen.
"Israël steunt het besluit van president Trump om de aanvallen op Iran twee weken op te schorten, op voorwaarde dat Iran onmiddellijk de Straat van Hormuz opent en alle aanvallen op de VS, Israël en landen in de regio staakt", aldus de verklaring. "Het tweeweekse staakt-het-vuren omvat Libanon niet."

Lees ook

Israël weent: Trump kiest nieuwe, rijkere vriendenIsraël weent: Trump kiest nieuwe, rijkere vrienden
Trump gaat samen met Israel Iran naar 'het stenentijdperk' bombarderenTrump gaat samen met Israel Iran naar 'het stenentijdperk' bombarderen
Trump voert verhit telefoongesprek met Netanyahu over aanval op QatarTrump voert verhit telefoongesprek met Netanyahu over aanval op Qatar
Dit is de leeftijd waarop je geluksniveau de bodem raakt (en wat je eraan kunt doen)

Geraspte wortels, skyr, plantaardige drinks: wanneer gezond eten ultrabewerkt blijkt

Mag natte was een nacht in de wasmachine blijven?

VS vallen Iraans olie-eiland Kharg aan

Wat je moet weten over je pensioen

Tatoeages hebben effecten op je immuunsysteem die we nu pas beginnen te begrijpen

