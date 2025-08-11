ECONOMIE
‘Netanyahu rijdt op een blinde muur af’

Politiek
door Pieter Immerzeel
maandag, 11 augustus 2025 om 10:14
bijgewerkt om maandag, 11 augustus 2025 om 10:29
ANP-533169955
Terwijl wereldwijd steeds meer landen Palestina willen erkennen, kijkt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu met zijn vingers in de oren de andere kant op. Hij kiest met zijn plan om de hele Gazastrook te bezetten voor “de vlucht vooruit”, zegt oud-diplomaat en oud-VN-gezant Robert Serry.
Vorige week keurden zowel de gehele Arabische wereld als de EU in New York een verklaring goed die de tweestatenoplossing als basis neemt. “Dat plan is de blauwdruk voor een oplossing”, zegt Serry in BNR De Wereld. Centraal daarin staat dat Hamas zijn gijzelaars vrijlaat en wapens overdraagt aan de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever.
Tweestatenoplossing
Volgens Serry haalt dit een belangrijk argument van de Israëlische regering onderuit: “Wie Palestina erkent, erkent daarmee niet Hamas.” Het plan legt het primaat van een Palestijnse staat duidelijk bij de Palestijnse Autoriteit en streeft naar hereniging van Gaza en de Westoever. “De Palestijnse Autoriteit wordt het enige adres, dat willen de Arabische landen ook.”
Groeiende kritiek in israël
Opmerkelijk is de interne kritiek. Zo ondertekenden zo’n 600 (oud-)medewerkers van de Israëlische geheime diensten een brief waarin ze waarschuwen dat Netanyahu op een strategische nederlaag afstevent. “Dat is nogal wat!” zegt Serry. “Ze vinden dat Netanyahu op een blinde muur afrijdt.”
Serry zelf maakt zich ook zorgen: de regering is volgens hem bezig “een onuitwisbare vlek” te zetten “op het blazoen van het zionisme en Israël”. En, benadrukt hij, dat zegt hij “als vriend van Israël”.
Hamas buitenspel
In het voorgestelde plan speelt Hamas geen rol. Toch claimt een Hamas-leider dat hun acties ervoor zorgen dat de wereld Palestina erkent. “Een gotspe”, reageert Serry fel. “De tweestatenoplossing is zónder Hamas.”
Serry ziet kansen, mits Israël en de VS het plan omarmen: “Er ligt een plan dat echt uitvoerbaar is.” Een belangrijke speler is Saoedi-Arabië, waarvan nu wordt afgewacht welke vervolgstap het zet.
Bron: BNR

