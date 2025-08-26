Australië beschuldigt Iran van antisemitische aanvallen

CANBERRA (ANP/AFP/RTR) - Australië stelt dat Iran achter zeker twee antisemitische aanvallen in het land zit. Australië zet de Iraanse ambassadeur uit vanwege de beschuldigingen, aldus de Australische premier Anthony Albanese. Het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog dat Australië een ambassadeur uitzet, zegt de Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong.

Het gaat om twee antisemitische aanvallen in Melbourne en Sydney eind vorig jaar waarbij brand werd gesticht in een synagoge en bij een Joodse cateraar. Daarbij raakte niemand gewond. De Australische veiligheidsdienst ASIO sluit niet uit dat Iran achter nog meer aanvallen zit, aldus Albanese.

Albanese spreekt van "buitengewoon gevaarlijke" en "volstrekt onaanvaardbare" acties die als doel hadden de samenleving te ontwrichten. "Een aanval op onze sociale cohesie is een aanval op Australië", aldus de premier in een persconferentie.

Australië sluit ook zijn ambassade in Teheran. Alle Australische diplomaten zijn ondergebracht in een ander land.