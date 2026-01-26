Primeur van Trumo-krant: president krabbelt terug over moordende ICE-gangs

Trump
sluit niet langer uit dat zijn ICE
-agenten in Minneapolis twee mensen zomaar hebben vermoord. En hij overweegt ook terugtrekking van zijn troepen.
Trump
zegt dat zijn regering “alles onderzoekt” rond de dodelijke schietpartij op de 37-jarige verpleegkundige Alex Pretti in Minneapolis, die zaterdag door een federale grenswacht werd neergeschoten tijdens een protest. In een kort telefonisch interview met de Wall Street Journal
weigerde Trump twee keer te zeggen of de betrokken agent juist heeft gehandeld en beloofde hij pas later met een oordeel te komen.
Vermoorde verpleger Alex Pertti
Trump
bekritiseert Pretti omdat hij een geladen pistool bij zich had tijdens de demonstratie, terwijl hij tegelijk benadrukt dat hij “niet van schietpartijen houdt”. Federale functionarissen stellen dat Pretti zich gewelddadig verzette toen agenten hem probeerden te ontwapenen en dat er uit zelfverdediging is geschoten. Maar videobeelden van omstanders lijken dat beeld tegen te spreken: daarop is te zien hoe agenten Pretti op de grond drukken, een wapen van hem wegnemen en seconden later meerdere kogels afvuren.
De zaak-Pretti is de tweede dodelijke schietpartij door federale immigratieagenten in Minneapolis in korte tijd en vergroot de druk op het Witte Huis. Trump
zegt dat immigratie- en grensbewakingsagentschappen “op een gegeven moment” uit de regio zullen vertrekken, maar geeft geen tijdschema. Binnen de regering groeit de zorg dat de harde immigratieaanpak en de aanwezigheid van federale troepen in de stad politiek schadelijk worden nu de publieke opinie in Minnesota
snel kantelt.
Toch blijft Trump
vasthouden aan intensieve immigratiehandhaving en verwijst hij naar grootschalige uitkerings- en uitkeringsfraude als argument om hard op te treden. Topadviseurs, onder wie Stephen Miller, dringen er volgens Amerikaanse media op aan niet te “terug te krabbelen” in Minneapolis, ondanks de groeiende verontwaardiging over het optreden van ICE
en de federale agenten. Protesten en herdenkingen voor Pretti nemen ondertussen toe, terwijl lokale bestuurders meer transparantie en verantwoordelijkheid eisen van Washington.