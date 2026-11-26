Meta-description: Provinciale VVD -bestuurders willen dat Dilan Yeşilgöz Defensieminister blijft, maar het partijleiderschap overdraagt. Waarom ze liever niet wachten tot maart.

Dilan Yeşilgöz hoeft wat een aantal provinciale VVD-bestuurders betreft niet weg uit het kabinet. Ze willen juist dat ze minister van Defensie blijft. De baan die ze haar liever zien opgeven, is die van VVD-leider. Dat is het ‘elegante vertrek’ waarop ze zondagavond tijdens een digitaal overleg aandrongen.

Waarom de provincies haast hebben

Voor de gedeputeerden is maart niet zomaar een datum op de politieke kalender. Dan zijn er Provinciale Statenverkiezingen en krijgen zij in hun eigen provincie te maken met de gevolgen als de VVD slecht scoort. De peilingen stellen hen niet gerust. Als er toch iemand anders aan het roer moet, dan liever ruim vóór de campagne, is hun redenering.

Ze legden hun zorgen voor aan Annemarie Jorritsma, die als vicevoorzitter namens het partijbestuur aan het overleg deelnam. Drie aanwezige gedeputeerden hebben er anoniem over verteld. Het hoofdbestuur wilde niet inhoudelijk op de bijeenkomst ingaan. Het gaat dus om een voorstel uit de provincies, niet om een besluit van de VVD.

Wie spreekt er voor de VVD?

Ook oud-partijvoorzitter Christianne van der Wal ziet een probleem met de combinatie van functies. Yeşilgöz is niet alleen VVD-leider, maar ook vicepremier en minister van Defensie. Juist in een minderheidskabinet heb je dan als partijleider weinig ruimte om voluit voor je eigen partij te kiezen, vindt Van der Wal.

Dat bezwaar is iets anders dan kritiek op haar werk bij Defensie. Een van de betrokken VVD’ers vindt zelfs dat Yeşilgöz het daar ‘hartstikke goed’ doet. Het compliment en het verzoek om op te stappen gaan hier samen: de minister mag blijven, de partijleider liever niet.

Zaterdag in Den Bosch

Zaterdag komt de VVD bijeen voor het partijcongres in Den Bosch. Het leiderschap van Yeşilgöz staat niet als afzonderlijk punt op de agenda. Het bestuur zegt wel dat de politieke actualiteit aan bod komt. De vraag voor het congres is daarmee niet of Yeşilgöz er haar afscheid aankondigt, maar of de partijgenoten die haar weg willen als leider dat ook in de zaal durven zeggen.

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