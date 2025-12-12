ECONOMIE
De psychologie van veerkracht: waarom juist deze 7 uitdagingen je sterker maken

psychologie
door Gerard Driehuis
vrijdag, 12 december 2025 om 16:37
Tegenslag is goed voor je. Als iemand (behapbare) tegenslag heeft is er een dikke kans dat hij of zij daar op termijn een gelukkiger, steviger, onafhankelijker mens van wrodt.
Psychologen zijn het erover eens: veerkracht ontstaat niet ondanks tegenslag, maar juist dankzij het vermogen om een paar terugkerende levensuitdagingen onder ogen te zien. Wie erin slaagt die ervaringen te integreren, komt er meestal sterker, realistischer én milder voor zichzelf uit.
Wat veerkrachtigen anders doen
De American Psychological Association definieert veerkracht als het proces van goed aanpassen aan tegenslag, trauma of serieuze stress, niet als een aangeboren superkracht. Belangrijk detail: veerkrachtige mensen voelen net zo goed pijn en angst, maar laten zich er minder door verlammen.
Psychotherapeut Vikki Stark vat het kernachtig samen: veerkrachtige mensen weten dat lijden bij het leven hoort en vragen niet “waarom ik?”, maar eerder “waarom niet ik?”. Dat perspectief haalt je uit de slachtofferrol en maakt ruimte om actief te zoeken naar wat nog wél kan.
Zeven terugkerende beproevingen
Uit psychologisch onderzoek komt naar voren dat veerkracht zich vooral vormt rond een handvol grote uitdagingen.
  1. Rouw en verlies – het omgaan met de dood van een dierbare of een ander groot verlies, waarbij je leert leven met blijvende emotionele pijn.​
  2. Ziekte – ernstige of chronische lichamelijke of psychische aandoeningen, die vragen om een nieuw evenwicht tussen beperkingen en kwaliteit van leven.​
  3. Mislukking – ingrijpende tegenslagen in studie of carrière, zoals ontslag, faillissement of het mislukken van een lang gekoesterde ambitie.​
  4. Relatiebreuk – echtscheiding, verraad of het onverwacht stuklopen van een belangrijke relatie, met gevolgen voor zelfbeeld en vertrouwen.​
  5. Financiële stress – langdurige geldzorgen, schulden of bestaansonzekerheid die bijna alle domeinen van het dagelijks leven onder druk zetten.​
  6. Eenzaamheid – sociaal isolement of het gevoel nergens echt bij te horen, waardoor basisbehoeften aan verbondenheid en steun worden getest.​
  7. Identiteitscrisis – periodes van existentiële twijfel, migratie, grote levensovergangen of maatschappelijke schokken (zoals pandemie of oorlog) die je dwingen je waarden en levensverhaal te herijken.​

