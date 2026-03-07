Hardop tegen jezelf praten is goed voor je hersenen

Onderzoekers tonen aan: tegen jezelf praten helpt je hersenen focussen, problemen oplossen en stress reguleren – mits je op de juiste manier met jezelf praat.

Betrap je jezelf weleens terwijl je in de keuken zit te mompelen of jezelf hardop toespreekt voor een lastige vergadering – en denk je dan even: nu word ik echt gek? Dat ongemakkelijke moment is hardnekkig, maar wetenschappers zijn inmiddels opvallend eensgezind: tegen jezelf praten is geen teken van waanzin, maar van een opmerkelijk verfijnd brein

Psychologen en neurowetenschappers bestuderen innerlijke monologen en zelfspraak al decennialang. Een recente overzichtsstudie in Frontiers in Psychology bundelde maar liefst 559 onderzoeken uit de periode 1978–2020 en laat zien dat zelfpraat een rol speelt bij denken, probleemoplossing, geheugen, zelfregulatie en mentale flexibiliteit. Hersenscans tonen dat tijdens deze innerlijke dialoog onder meer de prefrontale cortex (planning en uitvoerende functies) en taalgebieden in de slaapkwab actief zijn, alsof je een gesprek met een ander voert – maar dan intern.

De keerzijde is de riedel van genadeloze zelfkritiek.

een kwart van onze wakkere tijd in beslag neemt. Bij vrijwel iedereen blijft die stroom grotendeels stil, bij sommigen komt hij er geregeld hardop uit. Interessant is dat Een onderzoek schat dat onze innerlijke dialoog ongeveervan onze wakkere tijd in beslag neemt. Bij vrijwel iedereen blijft die stroom grotendeels stil, bij sommigen komt hij er geregeld hardop uit. Interessant is dat hardop zelf praten de prestaties daadwerkelijk kan verbeteren. Zo liet onderzoek van Gary Lupyan (Universiteit van Wisconsin) zien dat mensen een object sneller terugvinden als ze het gezochte woord zachtjes uitspreken: het focust de aandacht en ondersteunt het werkgeheugen.

ZO VEEL PRAAT JE MET JEZELF 559 wetenschappelijke studies over zelfpraat werden recentelijk samengebracht in één groot overzicht. Innerlijke monoloog vult naar schatting circa 25–50 procent van onze wakkere uren. Positieve, taakgerichte zelfspraak kan de prestatie bij complexe taken met rond de 20–30 procent verbeteren, zo rapporteren samenvattende analyses van tientallen experimenten.

Ook de toon doet ertoe. Meta-analyses van tientallen studies laten zien dat positieve, motiverende of instructieve zelfspraak prestaties bij cognitieve taken merkbaar opkrikt. Atleten, chirurgen en studenten die zichzelf stap voor stap coachen – “oké, nu dit, dan dat” – maken minder fouten en kunnen beter met druk omgaan. Experimenteel onderzoek wijst bovendien uit dat het gebruik van de vragende vorm (“Kan ik dit?”) of van de tweede persoon (“Kom op, jij kunt dit”) een dieper intern redeneerproces op gang brengt en gepaard gaat met gunstige hersenactiviteit in gebieden voor zelfreflectie en emotieregulatie.

De keerzijde is de riedel van genadeloze zelfkritiek. Een intern commentaar dat voortdurend kleiner maakt in plaats van begeleidt, verstoort cognitieve processen en hangt samen met meer angst en piekeren. De kernconclusie van onderzoekers is dan ook verrassend simpel: het probleem is niet dát we met onszelf praten, maar hóe we dat doen.