ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Waarom overmatig piekeren juist een teken van een hoog IQ kan zijn

psychologie
door Dirk Kruin
donderdag, 05 februari 2026 om 12:42
179116438_m
Herken je dat: een golf van stress of angst zodra je met een probleem wordt geconfronteerd? Je zou denken dat dit alleen maar nadelig is, maar wetenschappers ontdekten het tegenovergestelde. Overmatig piekeren blijkt namelijk verband te houden met een hogere intelligentie.​
De wetenschap achter piekeren
Een studie gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Trends in Cognitive Sciences toont aan dat overmatig piekeren niet per se negatief is. Dit gedrag wordt vaak geassocieerd met neuroticisme – een persoonlijkheidstrek die wordt gekenmerkt door overweldigende negatieve emoties zoals stress en angst. Hoewel dit leidt tot aanhoudende negatieve gedachten, kan het ook een teken zijn van een geest die in staat is tot complexe en diepgaande gedachten.​
Dr. Adam Perkins, specialist in de neurobiologie van de persoonlijkheid aan King's College London, verklaart: mensen die de neiging hebben om overwegend negatieve gedachten te hebben en sneller in paniek raken dan gemiddeld, kunnen intense negatieve emoties ervaren zelfs zonder dat er sprake is van een echte dreiging. Dit wijst op een zeer actieve verbeelding die fungeert als een ingebouwde "dreigingsgenerator."​​
Waarom piekeraren betere probleemoplossers zijn
Perkins legt uit dat vrolijke en zorgeloze mensen per definitie niet piekeren over hun problemen. Daardoor staan zij in het nadeel als het gaat om het oplossen van problemen, vergeleken met een meer neurotisch persoon. Aanvullend onderzoek van SUNY Downstate Medical Center bevestigt dit: hoge intelligentie en piekeren correleren beide met bepaalde hersenactiviteit, wat suggereert dat intelligentie mogelijk samen met piekeren is geëvolueerd.​
Een studie gepubliceerd in Frontiers in Evolutionary Neuroscience vond zelfs dat mensen met een gegeneraliseerde angststoornis hoger scoorden op IQ-tests dan deelnemers zonder deze aandoening.
De keerzijde: wees alert op de risico's
Het ideaal is om extremen te vermijden. Neuroticisme brengt ook risico's met zich mee, zoals de ontwikkeling van angststoornissen, depressie, mentale vermoeidheid en emotionele overbelasting. Deze persoonlijkheidstrek kan het lichaam op de lange termijn uitputten. Herkenning en balans zijn daarom essentieel.​

Piekeren in cijfers

FeitBevinding
OnderzoekPublicatie in Trends in Cognitive Sciences
VerbandMensen met hoge neuroticismescores hebben een actieve verbeelding
VoordeelBeter in complex probleemoplossen
RisicoVerhoogde kans op angst, depressie en mentale uitputting
AdviesVermijd extremen, zoek balans

Lees ook

Hoger IQ gaat samen met langer levenHoger IQ gaat samen met langer leven
Dit ochtendgedrag is typisch voor hoogbegaafdenDit ochtendgedrag is typisch voor hoogbegaafden
Vroeg slim: zo zie je dat je kind een hoog IQ heeftVroeg slim: zo zie je dat je kind een hoog IQ heeft
Ben jij hoogbegaafd? Bekijk deze checklistBen jij hoogbegaafd? Bekijk deze checklist
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 503529302

Steeds meer mensen kopen thuisbatterij, maar is het ook rendabel?

longarts

Zien: Johan Derksen krijgt oorwassing van longkanker patholoog

96270324 l normal none

Ben jij hoogbegaafd? Bekijk deze checklist

ANP-442215837

Cabaretier Javier Guzman (48) is al bijna twee jaar van de radar verdwenen. Geen shows, geen website, geen contact. Wat is er gebeurd?

ANP-540146355

Op deze leeftijd bereik je je fysieke piek

anp050226154 1

Bitcoin dendert in elkaar, daalt tot laagste niveau in 15 maanden

Loading