Woensdag grijnst je pompoen nog op de stoep, zaterdag zakt zijn mond in en is het stuk seizoensfruit verandert in een hoopje ellende. Een uitgeholde pompoen houdt het onbehandeld drie tot zeven dagen, schrijft de Farmers’ Almanac . Een dun laagje vaseline op de snijranden rekte dat het verst op in een test van woonsite Apartment Therapy

Het rotten komt van schimmels als Penicillium en Aspergillus, schrijft Nick Volesky van de voorlichtingsdienst van Utah State University. Hun sporen zweven door de lucht en krijgen vrij spel zodra het vruchtvlees openligt. Warmte en zon versnellen dat.

1. Koop een pompoen met steel

Een pompoen zonder steel gaat minder lang mee, zegt Ken Johnson van Illinois Extension , de voorlichtingsdienst van de Universiteit van Illinois. Laat exemplaren met zachte plekken, rimpels, schimmel of open wondjes liggen: daar begint het rotten.

Til de pompoen niet op aan de steel. Breekt die af, dan heeft de schimmel een extra ingang. Bewaar hem tot het snijden op een koele plek.

2. Snij pas op woensdag of donderdag

Halloween valt dit jaar op zaterdag 31 oktober. Snij je op woensdag 28 of donderdag 29 oktober, dan staat hij er op de avond zelf nog fris bij.

Johnson is er stellig over:

“Uitsnijden moet je pas een paar dagen voor Halloween doen.”

3. Was eerst de pompoen en je mes

Maak de schil schoon met warm water en een beetje afwasmiddel en laat hem drogen. Volesky raadt aan ook lepels en messen schoon te maken, zeker als je meerdere pompoenen snijdt.

4. Hol hem helemaal uit

Kies je opening. Een rond gat in de achterkant of de bodem laat vocht beter ontsnappen en houdt de bovenkant heel, schrijft de Farmers’ Almanac.

Een rond gat in de achterkant of de bodem laat vocht beter ontsnappen en houdt de bovenkant heel, schrijft de Farmers’ Almanac. Schep alles eruit. Gebruik een stevige lepel of een ijsschep en schraap ook de draderige resten van de wand. Elk restje vruchtvlees is extra voer voor schimmel, zegt Volesky.

Gebruik een stevige lepel of een ijsschep en schraap ook de draderige resten van de wand. Elk restje vruchtvlees is extra voer voor schimmel, zegt Volesky. Teken eerst, snij dan. Zet ogen, neus en mond met een stift op de schil en snij met een klein, scherp mes. Druk niet te hard, anders scheurt de pompoen, waarschuwt MAX Vandaag.

5. Smeer elke snijrand in met vaseline

Apartment Therapy zette in oktober 2025 zes methoden naast een onbehandelde pompoen. Na tien dagen stonden de pompoenen met vaseline op de snijranden er het best bij. Het vet houdt het vocht vast, zodat de randen niet krullen.

Bleek pakte slechter uit. Voorlichtingsdiensten in de VS raden een oplossing van bleek en water aan tegen schimmel, maar de pompoen die na het snijden in bleek ging, was in de test na tien dagen een rottende massa. Hij deed het slechter dan de onbehandelde pompoen. Bleek op de schil voor het snijden voegde niets toe aan de vaseline.

6. Zet er een lampje in, geen kaars

Een brandende kaars verwarmt de pompoen van binnenuit, waardoor die sneller rot, zeggen Illinois Extension en Utah State University. Neem een led-lampje op batterijen. Binnen scheelt het bovendien roet: kaarsen zijn een bekende oorzaak van zwarte randen op muren en plafonds

7. Zet hem koel en droog neer

In een warme woonkamer wordt een pompoen sneller slap, schrijft MAX Vandaag. Buiten op de stoep houdt hij het langer op een plek waar regenwater wegloopt, raadt de voorlichtingsdienst van Mississippi State University aan. Vriest het ‘s nachts, haal hem dan binnen, adviseert de Farmers’ Almanac.

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