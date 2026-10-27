Woensdag grijnst je pompoen nog op de stoep, zaterdag zakt zijn mond
in en is het stuk seizoensfruit verandert in een hoopje ellende. Een uitgeholde pompoen houdt het onbehandeld drie tot zeven dagen,
schrijft de Farmers’
Almanac
. Een dun laagje vaseline op de snijranden rekte dat het
verst op in een test
van woonsite Apartment Therapy
.
Het rotten komt van schimmels als Penicillium en Aspergillus,
schrijft Nick Volesky van de voorlichtingsdienst van Utah State
University. Hun sporen zweven door de lucht en krijgen vrij spel zodra
het vruchtvlees openligt. Warmte en zon versnellen dat.
1. Koop een pompoen met steel
Een pompoen zonder steel gaat minder lang mee, zegt Ken Johnson van
Illinois
Extension
, de voorlichtingsdienst van de Universiteit van Illinois.
Laat exemplaren met zachte plekken, rimpels, schimmel
of open wondjes
liggen: daar begint het rotten.
Til de pompoen niet op aan de steel. Breekt die af, dan heeft de
schimmel een extra ingang. Bewaar hem tot het snijden op een koele
plek.
2. Snij pas op woensdag of
donderdag
Halloween valt dit jaar op zaterdag 31 oktober. Snij je op woensdag
28 of donderdag 29 oktober, dan staat hij er op de avond zelf nog fris
bij.
Johnson is er stellig over:
“Uitsnijden moet je pas een paar dagen voor Halloween doen.”
3. Was eerst de pompoen en je
mes
Maak de schil schoon met warm water en een beetje afwasmiddel en laat
hem drogen. Volesky raadt aan ook lepels en messen schoon te maken,
zeker als je meerdere pompoenen snijdt.
4. Hol hem helemaal uit
- Kies je opening. Een rond gat in de achterkant of
de bodem laat vocht beter ontsnappen en houdt de bovenkant heel,
schrijft de Farmers’ Almanac.
- Schep alles eruit. Gebruik een stevige lepel of een
ijsschep en schraap ook de draderige resten van de wand. Elk restje
vruchtvlees is extra voer voor schimmel, zegt Volesky.
- Teken eerst, snij dan. Zet ogen, neus en mond met
een stift op de schil en snij met een klein, scherp mes. Druk niet te
hard, anders scheurt de pompoen, waarschuwt MAX Vandaag.
5. Smeer elke snijrand in
met vaseline
Apartment Therapy zette in oktober 2025 zes methoden naast een
onbehandelde pompoen. Na tien dagen stonden de pompoenen met vaseline op
de snijranden er het best bij. Het vet houdt het vocht vast, zodat de
randen niet krullen.
Bleek pakte slechter uit. Voorlichtingsdiensten in de VS raden een
oplossing van bleek en water aan tegen schimmel, maar de pompoen die na
het snijden in bleek ging, was in de test na tien dagen een rottende
massa. Hij deed het slechter dan de onbehandelde pompoen. Bleek op de
schil voor het snijden voegde niets toe aan de vaseline.
6. Zet er een lampje in, geen
kaars
Een brandende kaars verwarmt de pompoen van binnenuit, waardoor die
sneller rot, zeggen Illinois Extension en Utah State University. Neem
een led-lampje op batterijen. Binnen scheelt het bovendien roet: kaarsen
zijn een bekende oorzaak van zwarte
randen op muren en plafonds
.
7. Zet hem koel en droog neer
In een warme woonkamer wordt een pompoen sneller slap, schrijft MAX
Vandaag. Buiten op de stoep houdt hij het langer op een plek waar
regenwater wegloopt, raadt de voorlichtingsdienst van Mississippi State
University aan. Vriest het ‘s nachts, haal hem dan binnen, adviseert de
Farmers’ Almanac.
Zakt hij toch in, gooi hem dan weg voor de schimmel zich verspreidt.
Een rottende pompoen trekt fruitvliegjes aan. Die voorkom
je door rot fruit en groente weg te halen
.
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