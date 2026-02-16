Mensen die nooit reageren in groepschats zijn niet per se asociaal of ongeïnteresseerd, benadrukken psychologen. Vaak gaat het om een mix van introversie, behoefte aan grenzen en (sociale) angst.
De door MSN
geciteerde psycholoog Rebecca Cáceres waarschuwt ervoor om stille groepschatters niet te snel weg te zetten als ongeïnteresseerd. Er is geen “juiste” manier om je te gedragen in WhatsApp
-groepen, zegt ze: gedrag hangt af van context, persoonlijkheid en energieniveau. Stilte is volgens haar vaak een bewuste keuze om tijd, aandacht en energie te beschermen – eerder een vorm van zelfrespect dan van desinteresse.
Stilte in de groepschat
is dus zelden een eenvoudige afwijzing van de groep. Het kan gaan om een stille introvert, iemand met duidelijke grenzen of iemand die worstelt met angst – en soms alles tegelijk. Wie zich ergert aan de niet-reageerder, kan beter buiten de groep om even persoonlijk vragen hoe het gaat, adviseren psychologen. Echte verbondenheid ontstaat nu eenmaal makkelijker in een direct gesprek dan in een kakofonie van notificaties.