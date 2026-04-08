Te fanatiek sporten? Dit onverwachte gezondheidsrisico ligt op de loer bij 35-plussers

Wie fanatiek sport , denkt al snel: ik zit goed. Gezond lijf, sterk hart, niks aan de hand. Maar nieuw onderzoek zet daar een flinke kanttekening bij. 35-plussers die jarenlang intensief trainen, lopen juist méér risico op bepaalde hart- en vaatziekten

Dat blijkt uit internationaal onderzoek waar ook het Radboudumc Nijmegen aan meewerkte. Onderzoeker Thijs Eijsvogels ziet een hardnekkig misverstand. Sporters worden vaak als kerngezond gezien, maar dat klopt niet altijd. Bij de meest fanatieke groep komen hartritmestoornissen en verkalking van de kransslagaders juist vaker voor.

Waar ligt de grens?

Het gaat niet om een paar keer flink zweten. Het risico ligt bij langdurig, intensief sporten. Denk aan trainingen waarbij je langdurig compleet buiten adem raakt. "Sport waarbij je hartslag en ademhaling flink omhoog gaan, waarbij je niet meer een fatsoenlijk gesprek kunt voeren", zegt Eijsvogels tegen de NOS.

En dat niet een paar weken, maar jarenlang; minimaal vijf tot tien jaar.

Meer is niet altijd beter

Dat wringt met wat we gewend zijn te horen: sporten is gezond. En dat klopt ook, benadrukt Eijsvogels. "Sporten is in principe gezond. Het verlaagt het risico op vroegtijdige sterfte en op tal van chronische ziekten."

Maar er zit een plafond aan de voordelen. Wie van nul naar bewegen gaat, boekt de grootste winst. Daarna vlakt het effect af. "Als je tussen de drie en vijf uur per week sport, zit je aan je maximale gezondheidswinst. Daarboven levert het niet zo veel meer op."

Sterker nog: daarboven kunnen dus risico’s ontstaan. Waar dat omslagpunt precies ligt, is nog onduidelijk.

Signalen die je niet moet negeren

Het verraderlijke is dat klachten er anders uitzien bij sporters. Geen klassieke symptomen, maar subtiele signalen tijdens het sporten. "Als je bijvoorbeeld niet meer het tempo kan fietsen wat je daarvoor deed en op je sporthorloge ziet dat het samenvalt met een tijdelijke verstoring van het hartritme."

Dat soort signalen worden makkelijk weggewuifd. Ten onrechte.

Tijd voor een reality check

Volgens Eijsvogels moeten fanatieke sporters anders naar hun gezondheid gaan kijken. Een hoge bloeddruk of cholesterol wordt nu vaak genegeerd.

Maar dat moet veranderen. Zijn advies: laat je als intensieve sporter boven de 35 regelmatig checken. "En als ze verhoogd zijn, doe er dan wat mee en steek niet je kop in het zand."