De politie heeft zondagavond meer dan 12.000 bezoekers geëvacueerd bij een concert in Manchester nadat een onbekende stof was vrijgekomen, melden Britse media, waaronder de BBC. Een persoon is voor nader onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Ambulancepersoneel onderzocht ter plaatse ruim vijftig mensen. Sommigen hadden last van hun ogen of luchtwegen.

Het incident gebeurde rond 22.00 uur, tegen het einde van een optreden van de Amerikaanse rapper Don Toliver in de Co-op Live Arena. De politie hield aanvankelijk rekening met traangas. Om welke stof het ging, is nog onbekend.

Op beelden op sociale media is te zien hoe bezoekers hoestend de zaal verlaten. De politie adviseert bezoekers die na het concert klachten kregen om naar een ziekenhuis te gaan.