Vanaf dinsdag vriest het 's nachts licht tot plaatselijk matig, tussen -1 en -5 graden. Zit er 's ochtends ijs aan de binnenkant van je slaapkamerraam? Dan komt dat niet alleen door de vorst. Het glas is dan aan de kamerkant zelf onder nul gezakt, en bij modern dubbel glas gebeurt dat bijna nooit.

Het ijs is ook bevroren vocht uit je eigen kamer. Vroeger kon je volgens Buienradar aan de ijsbloemen op de ruiten zien hoeveel vocht je 's nachts had uitgeademd . Dat geldt nog steeds.

Eerst de kou: tot -5 en overdag net boven nul

Zaterdag begon met de eerste code geel voor gladheid van deze herfst, meldde Hart van Nederland. Dat gold voor het oosten van het land. Overdag werd het die dag nog 8 tot 10 graden. Voorlopig was dat de laatste dag waarop het ergens in Nederland 10 graden werd.

Zondag gold opnieuw code geel, nu voor mist en gladheid. Volgens meteoroloog Stefan van der Gijze wordt het de komende dagen nog kouder. Halverwege de week komt het overdag maar een paar graden boven nul, en woensdag ligt de gevoelstemperatuur onder nul.

Vlak boven de grond is het nog kouder. Op 10 centimeter hoogte mat Eindhoven volgens Weerverteller al -6,7 graden, en Gilze-Rijen -6,5. Of het zo blijft, is onzeker. Volgens Weeronline is er vooral in de eerste helft van december kans op kou, maar het weerbureau zegt er zelf bij dat seizoensverwachtingen maar beperkt betrouwbaar zijn.

IJs binnen kan alleen als het glas onder nul zakt

Zo ontstaat het ijs: de lucht vlak tegen het koude glas koelt af tot ze verzadigd is met vocht, en dat vocht slaat neer op de ruit. Is het glas kouder dan 0 graden, dan bevriest het meteen tot ijskristallen, legt Weer.nl uit. Omdat de koudste lucht onderin hangt, groeit het ijs van onder naar boven.

Daarom zie je bijna geen ijsbloemen meer. Door dubbel glas kan de kamerkant van de ruit niet meer onder nul komen, schrijft Buienradar. Vroeger was enkel glas in een onverwarmde slaapkamer de normale situatie, en dan zakte de ruit wel onder het vriespunt.

Enkel glas: 5 graden bij nul buiten, HR++ ruim 16

Hoe koud is je ruit aan de binnenkant? Is het buiten 0 graden en binnen 20, dan is de binnenkant van enkel glas ongeveer 5 graden, rekent glasspecialist Zwartenberg voor. HR++-glas blijft bij vorst rond de 16 graden of warmer.

Kennisdomein rekende verder door, met een kamer van 21 graden. Bij 10 graden vorst zakt enkel glas daar onder nul en bevriest de condens. Heb je deze week bij -5 graden al ijs aan de binnenkant, dan is je ruit dus kouder dan in die berekening. Meestal betekent dat: oud of enkel glas in een slaapkamer waar de verwarming uit staat.

Het water op de ruit komt uit je slaapkamer

Voor ijs heb je ook water nodig. Bij een kamer van 21 graden en 60 procent luchtvochtigheid vormen zich druppels op alles wat kouder is dan 13 graden, schrijft Kennisdomein op basis van cijfers van het RIVM. Slaap je met de deur dicht en staat alles dicht, dan loopt de luchtvochtigheid 's nachts op door je adem.

Milieu Centraal noemt een luchtvochtigheid van 40 tot 60 procent ideaal. Het advies is ook in de winter dag en nacht te ventileren. Dat ventileren bij koud of nat weer juist vochtproblemen geeft, is volgens de organisatie een misverstand.

Roosters dicht tegen de kou? Dan wordt het erger

Als het vriest, plakken veel mensen de ventilatieroosters af tegen de tocht. Dan blijft het vocht juist binnen, waarschuwt kozijnenbedrijf HP Kozijn. Een luchtontvochtiger kan een tijdje helpen, maar daarmee los je de oorzaak niet op.

De verwarming hoger zetten helpt maar half. Warmer glas beslaat minder snel, maar zonder ventilatie blijft het vocht in de kamer. Het slaat dan neer op de koudste plek die overblijft.

IJs aan de buitenkant is juist een goed teken

Bij triple glas kun je op koude nachten weer ijsbloemen zien, maar dan aan de buitenkant. Dat glas isoleert zo goed dat de buitenste ruit nauwelijks warmte van binnen krijgt en onder nul kan zakken. Dan laat het glas dus weinig warmte door.

Wat het ijs niet zegt

De temperaturen van het glas zijn berekeningen met een vaste binnentemperatuur. Hoe koud jouw ruit echt wordt, hangt af van hoe warm je slaapkamer is, van gordijnen en van wind. Ook op dubbel glas kan heel soms ijs ontstaan, vooral langs de rand bij het kozijn.

Blijft het binnen vochtig terwijl je goed ventileert? Dan kan er iets anders aan de hand zijn, zoals een lek, een koudebrug of vocht dat door de muur komt.

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