Aantal asielzoekers in Ter Apel neemt weer toe

TER APEL (ANP) - In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van dinsdag op woensdag 2073 mensen overnacht. Dat is opnieuw boven de limiet, voor de zestiende keer dit najaar. Daarom moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weer een dwangsom van 50.000 euro betalen. De teller staat nu op 800.000 euro.

Sinds maandagochtend is het aantal asielzoekers in Ter Apel met 128 toegenomen. Op dinsdag kwam het aanmeldcentrum voor het eerst in twee weken boven de afgesproken grens van 2000 mensen uit.

Begin september werd de grens van maximaal 2000 asielzoekers voor het eerst sinds eind vorig jaar overschreden. Door asielzoekers over te plaatsen naar onder meer Leiden en Huizen kwam er daarna even ruimte in Ter Apel. Eind september waren er weer te veel vluchtelingen in het centrum. In de eerste weken van oktober slaagde het COA er opnieuw in onder de grens uit te komen, tot dinsdag.