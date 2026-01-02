Aantal treinstoringen in 2025 opnieuw gestegen

Het aantal treinstoringen in Nederland is in 2025 opnieuw toegenomen. In totaal werden dit jaar ruim 6000 storingen geregistreerd, bijna 12 procent meer dan in 2024. Dat blijkt uit de ANP-analyse van storingsdata van Rijdendetreinen.nl.

Sinds de eerste meting in 2011 is het aantal storingen sterk gestegen. In dat jaar telde de website bijna 2000 treinstoringen. Het huidige aantal ligt daarmee ruim drie keer zo hoog.

De gemiddelde duur van een treinstoring was in 2025 ongeveer 167 minuten. De langste storing van het jaar vond plaats op het traject tussen Maastricht en Luik en duurde van 8 tot en met 29 april. Het treinverkeer lag daar stil vanwege stakingen in België.

Rotterdam Centraal

De meeste treinstoringen vonden plaats in januari, met ruim zeshonderd verstoringen. In de ochtendspits was de impact meestal het grootst. Het uur waarin de meeste storingen plaatsvonden was 07.00 uur, met in het hele jaar bijna vijfhonderd verstoringen.

Defecte treinen vormden veruit de belangrijkste oorzaak van de problemen en waren dit jaar goed voor ruim 2000 storingen.

Rotterdam Centraal was het vaakst betrokken bij storingen, met ruim negenhonderd gevallen. Ook Schiphol Airport en Breda stonden hoog op de lijst.