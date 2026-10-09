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Aerdts: doe melding van beelden publieke executie VS

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie) kan zelf niet voorkomen dat de beelden van de publieke executie in de Verenigde Staten op 3 december online te zien zijn. Ze roept wel iedereen op die de beelden tegenkomt om ze te melden bij expertisecentrum Offlimits.
Het Pentagon wil de executie van Nidal Hasan voor een vuurpeloton livestreamen en er mag publiek bij aanwezig zijn. "Als zij dat willen laten zien, dan is dat aan hen", zei Aerdts, die hoopt dat Nederlandse telecombedrijven ervoor zorgen dat de beelden niet live te zien zijn in Nederland.
"Ik hoop dat kinderen hier nooit nietsvermoedend mee geconfronteerd worden", aldus de D66-staatssecretaris. "Ik wil iedereen oproepen die de beelden ziet om het zo snel mogelijk te melden bij Offlimits." Dat expertisecentrum tegen online misbruik kan dan bij de socialemediabedrijven verzoeken indienen om de beelden offline te halen.
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