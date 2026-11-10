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Akkoord met Duitsland: meer en snellere treinen naar Berlijn

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Het aantal treinen tussen Nederland en Duitsland moet omhoog en de reistijden moeten omlaag, vinden de regeringen van beide landen. Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA) heeft dinsdag met de Duitse minister van Verkeer Steffen Bilger afgesproken om nauwer te gaan samenwerken op het gebied van spoor. In een gezamenlijke verklaring noemen ze specifiek de verbindingen van Amsterdam met Berlijn, Hamburg en Frankfurt.
De Nederlandse en Duitse bewindspersonen willen de spoorverbinding verbeteren door "bestaande belemmeringen voor markttoegang en concurrentie" weg te nemen. Bedrijven moeten dus makkelijker ritten kunnen aanbieden op trajecten tussen de twee landen. Heel concrete maatregelen noemt de verklaring niet.
Behalve passagierstreinen moet ook het goederenvervoer per spoor toenemen. Daarbij wordt de Betuweroute genoemd, die aan de Nederlandse kant is uitgebreid maar nog wacht op een betere aansluiting in Duitsland. Vorig jaar verwachtte het toenmalige kabinet dat de Duitse verbreding nog zeker tien jaar zou duren.
Bertram wil dat de Betuweroute "zo snel mogelijk volledig wordt aangesloten op het Duitse spoornetwerk, zodat meer treinen sneller de grens over kunnen", zegt ze in een persbericht. Nederland en Duitsland zouden het project "intensiveren", al blijft onduidelijk wanneer het af is.
Bewindspersonen gaan minstens een keer per jaar overleggen over de spoorsamenwerking. Zo nodig schuiven ook mensen uit de spoorsector aan. Met de Nederlands-Duitse verklaring is geen geld gemoeid.
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