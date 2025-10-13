ECONOMIE
Al-Sisi: Trump verdient hoogste Egyptische onderscheiding

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 20:08
SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - Donald Trump zou voor zijn rol in de totstandkoming van het Gazabestand de Orde van de Nijl moeten krijgen. Dat zegt de Egyptische president en medeorganisator van de vredestop in Sharm-el-Sheikh, Abdel Fattah al-Sisi. Die hoogste onderscheiding in Egypte - een ridderorde - wordt volgens al-Sisi slechts toegekend aan "staatshoofden of zij die grootse verdiensten leveren aan de mensheid".
In zijn toespraak, volgend op de ondertekening van het Amerikaanse twintigpuntenplan, zei al-Sisi ook dat de Palestijnen "het recht op zelfbeschikking hebben, evenals het recht te dromen van een toekomst waarin hen geen oorlog boven het hoofd hangt".
De Egyptische leider sprak verder, net als Trump in diens toespraak voorafgaand aan die van al-Sisi, van een "historisch moment dat een eind maakt aan een pijnlijk hoofdstuk" in de geschiedenis van het Midden-Oosten.
