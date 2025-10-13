Trump spreekt van 'nieuwe dag' voor Gaza, na tekenen akkoord

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - "Dit is de dag waar mensen in de regio en over de gehele wereld naartoe hebben gewerkt, voor hebben geijverd, op hebben gehoopt en voor hebben gebeden." Met die woorden huldigt de Amerikaanse president Donald Trump het tekenen van het Amerikaanse vredesplan voor Gaza, maandagavond in Egypte.

Volgens de Amerikaanse president "druppelt" noodhulp nu het gebied binnen en worden gezinnen weer herenigd, verwijzend naar de vrijlating van krijgsgevangenen, eerder op de dag. "Een nieuwe, prachtige dag breekt aan. Nu is het tijd voor de wederopbouw." Trump sprak in het bijzonder zijn dank uit aan de Arabische en islamitische landen die "deze ongelooflijke doorbraak mede hebben mogelijk gemaakt".

Tegelijkertijd met de top in Egypte maakte het Israëlische leger bekend dat de eerste vier kisten met overleden gijzelaars zijn overgedragen aan het Rode Kruis.