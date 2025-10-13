ECONOMIE
Trump verlaat 'vredestop' Gaza na tekenen akkoord

Samenleving
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 20:35
SHARM-EL-SHEIKH (ANP/DPA) - Krap drie uur na aankomst in Sharm-el-Sheikh voor een in allerijl ingelaste top over de toekomst van Gaza, is Donald Trump weer vertrokken uit de Egyptische badplaats. De Amerikaanse president ondertekende daar het vredesplan dat onder druk van de VS tot stand is gekomen.
Trump zei onder meer dat het akkoord "een nieuwe dag, prachtige dag" inluidde voor het Midden-Oosten en sprak daarnaast zijn dank uit voor de landen die bijdroegen aan "deze ongelooflijke doorbraak" in de oorlog tussen Israël en Hamas.
Onderdeel van het Amerikaanse twintigpuntenplan dat in Sharm-el-Sheikh werd getekend, is onder meer de vrijlating van gevangenen en de repatriëring van de lichamen van de resterende gijzelaars in de Gazastrook. Terwijl de top in Egypte aan de gang was, overhandigde Hamas vier lichamen van overleden gijzelaars aan het Rode Kruis. Ook werden eerder op de dag bijna 2000 gevangenen vrijgelaten door Israël.
