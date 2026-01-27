ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaanse dienst ICE helpt bij beveiliging Winterspelen

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 10:06
anp270126072 1
WASHINGTON (ANP/AFP) - De omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat helpen bij de beveiliging van de Winterspelen, meldt de dienst aan persbureau AFP. ICE gaat een beveiligingsdienst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunen, onder Italiaans gezag. De Italiaanse autoriteiten ontkenden aanvankelijk dat de dienst een rol zou spelen, maar zeiden later dat de dienst alleen helpt bij de beveiliging van de Amerikaanse delegatie.
Een onderzoeksafdeling van ICE ondersteunt de diplomatieke veiligheidsdienst DSS en gastland Italië "bij de doorlichting en de bestrijding van de gevaren die uitgaan van transnationale misdaadorganisaties", zegt een woordvoerder. "ICE zal vanzelfsprekend in het buitenland geen handhavingsoperaties uitvoeren op het gebied van immigratie."
In de Verenigde Staten is veel kritiek op het herhaaldelijk gewelddadige optreden van ICE. De dienst is met duizenden agenten in meerdere Amerikaanse steden aanwezig.
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

3FDJRM5TOJOWJDPL5RC3NCU5IA

Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa

ANP-548577270 (1)

Primeur van Trump-krant: president krabbelt terug over moordende ICE-gangs

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

Loading