Amerikaanse dienst ICE helpt bij beveiliging Winterspelen

WASHINGTON (ANP/AFP) - De omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat helpen bij de beveiliging van de Winterspelen, meldt de dienst aan persbureau AFP. ICE gaat een beveiligingsdienst van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken ondersteunen, onder Italiaans gezag. De Italiaanse autoriteiten ontkenden aanvankelijk dat de dienst een rol zou spelen, maar zeiden later dat de dienst alleen helpt bij de beveiliging van de Amerikaanse delegatie.

Een onderzoeksafdeling van ICE ondersteunt de diplomatieke veiligheidsdienst DSS en gastland Italië "bij de doorlichting en de bestrijding van de gevaren die uitgaan van transnationale misdaadorganisaties", zegt een woordvoerder. "ICE zal vanzelfsprekend in het buitenland geen handhavingsoperaties uitvoeren op het gebied van immigratie."

In de Verenigde Staten is veel kritiek op het herhaaldelijk gewelddadige optreden van ICE. De dienst is met duizenden agenten in meerdere Amerikaanse steden aanwezig.