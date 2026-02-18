Axios: Rubio overlegt over Cuba heimelijk met kleinzoon Castro

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio overlegt heimelijk met de kleinzoon van voormalig Cubaans president Raúl Castro. Dat zeggen bronnen tegen de Amerikaanse nieuwssite Axios.

Door rechtstreeks te praten met de kleinzoon wordt de Cubaanse overheid omzeild. Rubio en zijn team zouden de 41-jarige Raúl Guillermo Rodriguez Castro en zijn medestanders zien als een jongere generatie die openstaat voor toenadering tot de VS.

Het overleg zou illustreren dat de regering-Trump de 94-jarige oud-revolutionair Castro ziet als degene die het feitelijk voor het zeggen heeft op het eiland. Dat kampt met ernstige economische problemen.

De VS voeren de druk op Cuba ondertussen steeds verder op. Een bron rond de regering zegt dat het communistische regime weg moet, maar dat president Trump nog moet besluiten hoe dat precies aangepakt moet worden. "Rubio praat nog met de kleinzoon."