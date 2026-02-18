Film Hamnet zorgt voor meer animo voor Shakespeare-locaties

STRATFORD-UPON-AVON (ANP/RTR) - Het succes van de film Hamnet, een fictief verhaal over William Shakespeare, heeft merkbaar invloed op het animo voor locaties die een belangrijke rol speelden in het leven van de auteur. De Shakespeare Birthday Trust meldt dat het aantal bezoekers tussen de 15 en 20 procent is toegenomen sinds de release van de film in januari.

Bekende locaties die veel worden bezocht door geïnteresseerde toeristen zijn het geboortehuis van Shakespeare in Stratford-upon-Avon en het huis van zijn vrouw Anne Hathaway, die ook een rol speelt in de film. Daar woonde het stel na hun huwelijk.

Normaliter bezoeken jaarlijks zo'n 250.000 bezoekers deze locaties, aldus de Shakespeare Birthday Trust. Hoogleraar Charlotte Scott, gespecialiseerd in Shakespeare-studies, bevestigt het toegenomen animo. "Veel mensen die deze film nu zien, hadden daarvoor niet per se een band met Shakespeare", zegt ze. "Hopelijk biedt deze film een nieuwe ingang tot zijn werk en zijn creativiteit."