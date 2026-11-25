Bevriest je watermeter deze week in een koude kruipruimte, garage of meterput, dan merk je dat meteen: er komt geen water meer uit de kraan. Toch is dat niet het grootste gevaar. Een leiding die door het ijs is gescheurd, gaat pas lekken als het ijs smelt. Volgens het KNMI wordt het vanaf zondag minder koud.

Tot en met zaterdag houdt het KNMI het in de meerdaagse verwachting koud, met 's nachts en 's ochtends overwegend lichte vorst en overdag enkele graden boven nul. Daarna wordt het minder koud en valt er mogelijk wat regen. Voor zondag 29 november geeft het KNMI een minimum van -1 en een maximum van 7 graden. Buienradar zet de kans op neerslag die dag op 70 procent.

Zolang het ijs erin zit, lekt er niets

Water zet uit als het bevriest. Zit het opgesloten in een leiding, dan kan het ijs een koppeling of de buis zelf openscheuren. Het verraderlijke is dat je daar op dat moment niets van merkt. Zolang het water bevroren is, komt er geen druppel uit de scheur.

Pas als het ijs smelt, vindt het water zijn weg naar buiten. Volgens installateur Weltechniek gebeurt dat vaak op een moment dat niemand thuis is. Bij een leiding in de kruipruimte hoor je een lek volgens Installatiebedrijf Venlo vaak eerder dan je het ziet.

Waar het risico het grootst is

Leidingen bevriezen op plekken die net zo koud worden als buiten: de kruipruimte, een garage of berging, en leidingen in of langs een buitenmuur. Evides noemt ook ruimtes met een ventilatierooster dat rechtstreeks op de buitenlucht uitkomt.

Evides waarschuwt vooral voor aanhoudende vorst, want die vergroot de kans op schade. Dat maakt deze week riskant: het vriest meerdere nachten achter elkaar, en daarna komt de dooi.

De meter zelf: €159,14 bij Dunea, vanaf €231 bij Evides

De watermeter is van het drinkwaterbedrijf, maar jij moet hem vorstvrij houden. Gaat hij kapot door vorst, dan krijg je de rekening. Dunea legt het zo uit: „Want alleen u kan ervoor zorgen dat de meter niet bevriest.” Een nieuwe huishoudmeter kost daar in 2026 €159,14, inclusief 9 procent btw. Bij Evides begint het bedrag voor een gewone huisaansluiting bij €231.

Wachten tot de meter vanzelf ontdooit, levert je geen besparing op. Volgens Evides moet een bevroren meter hoe dan ook vervangen worden, omdat hij na het ontdooien niet meer betrouwbaar meet. Bij Dunea kun je dag en nacht bellen voor een nieuwe meter.

Wie je belt, hangt af van de plek van de schade. Is de leiding na de meter gesprongen, dan bel je een loodgieter, of je verhuurder als je huurt. Is de meter zelf kapot, of de leiding daarvoor, dan bel je het drinkwaterbedrijf, schrijft Inholland Loodgieters.

Geen water meer? Draai de hoofdkraan dicht vóór het gaat dooien

Komt er geen water uit de kraan, draai dan eerst de hoofdkraan dicht. Die zit meestal bij de watermeter in de meterkast. Is de leiding gescheurd, dan loopt er bij de dooi geen water je huis in. Zet de kraan die het dichtst bij de bevroren plek zit open, zodat het smeltwater weg kan.

Wil je niet wachten tot zondag, ontdooi de leiding dan rustig: met een föhn, een kruik of doeken met warm water, te beginnen aan de kant van de kraan. Een brander of heteluchtpistool gebruik je niet.

Draai daarna de hoofdkraan langzaam weer open en blijf een paar minuten kijken. Zie je water lekken, draai hem dan meteen weer dicht. Komt het water bij stopcontacten, apparaten of de meterkast, raak die dan niet aan en loop niet door het water.

Zo voorkom je dat het zover komt

Evides raadt aan om de watermeter en de hoofdkraan in te pakken met een oude wollen deken of noppenfolie. Zit de meter in een put binnenshuis, dan kun je tempexplaten tegen de wanden zetten. Dunea adviseert om een kraan te laten druppen, zodat het water blijft stromen. Volgens het waterbedrijf kost dat je misschien 2 euro.

Over de verwarming lopen de adviezen uiteen. Inholland Loodgieters zegt dat hij bij vorst minimaal op 10 graden moet blijven staan. Verzekeraar NN zegt de thermostaat niet lager dan 14 graden te zetten.

Wat de verwachting niet zegt

Zondag wordt geen zachte dag. Hart van Nederland verwacht een kille dag van ongeveer 4 graden, met veel wolken en later wat regen. Hoe het daarna gaat, is onzeker. Volgens Meteovista is zachter weer iets waarschijnlijker, maar kan de kou ook blijven. Blijft het vriezen, dan schuift het risico gewoon op naar de eerste echte dooi.

Last je deze week ook van ijs aan de binnenkant van je ramen, lees dan ons stuk Vorst tot -5 deze week en ijs aan de binnenkant van je raam? Dat ligt minder aan het weer dan je denkt.

Op een rij