Voor de Geminiden is het dit jaar niet zo handig om precies op het hoogtepunt klaar te staan. De berekeningen zetten het maximum op maandag 14 december overdag. Dan is het in Nederland al licht. Wie de vallende sterren wil zien, heeft meer aan de avond en nacht ervóór.

Voor wie op tijd naar bed wil

Kijk op zondag 13 december vanaf halverwege de avond. Het punt aan de hemel waar de meteoren vandaan lijken te komen, staat dan nog niet zo hoog. In de loop van de nacht klimt het hoger en worden de kansen beter. Een stukje van de avond meepakken is dus een redelijke keuze, ook als je geen wekker wilt zetten.

Voor Nederland ligt het gunstigste kijkmoment rond 04.30 uur op maandagochtend. Onder een donkere, heldere hemel zijn dan naar schatting 49 tot 65 Geminiden per uur zichtbaar. Dat is een schatting voor die omstandigheden, geen belofte voor het uitzicht vanaf je balkon.

Je plek maakt meer verschil dan je uitrusting

De maan stoort die nacht niet. Straatverlichting kan dat wel doen. Kies liever een plek met ruim zicht op de hemel dan een balkon met een lantaarn recht tegenover je. Een telescoop hoeft niet mee. Met het blote oog kun je een veel groter stuk hemel tegelijk overzien.

Leg warme kleren en eventueel een ligstoel klaar. Check voor vertrek de bewolking en stop daarna je telefoon weg: geef je ogen twintig tot dertig minuten om aan het donker te wennen. Wie om half vijf klaar wil zijn om te kijken, kan de wekker dus beter iets eerder zetten.

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