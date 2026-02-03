Bill en Hillary Clinton gaan toch getuigen in zaak-Epstein

- Voormalig Amerikaans president Bill Clinton en oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton zullen gaan getuigen voor een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden in een onderzoek naar Jeffrey Epstein. De twee werden in augustus vorig jaar gedagvaard, maar zeiden tot dusver dat ze niet zouden getuigen.

Een woordvoerder van de Clintons, Angel Urena, meldde maandagavond in een bericht op X dat Bill en Hillary Clinton een verklaring af zullen leggen. Volgens The New York Times zou het Huis binnen enkele dagen instemmen met een gang naar justitie om minachting van het Congres, waar een celstraf van maximaal een jaar en een boete tot 100.000 dollar (bijna 85.000 euro) op staat.

Commissievoorzitter James Comer liet eerder weten dat niemand Clinton van wangedrag beschuldigt, maar dat de volksvertegenwoordigers vragen hebben. De commissie onderzoekt de invloedrijke contacten van zedendelinquent Jeffrey Epstein, die is beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarige meisjes.