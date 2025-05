Verhuis naar een rijke buurt en je kind gaat later veel meer verdienen

De buurt waarin je als kind woont is van grote invloed op je latere inkomen, zo blijkt uit recent onderzoek van Harvard. Verhuizen naar een rijke buurt zorgt ervoor dat je kinderen meer gaan verdienen.

De wetenschappers grepen terug op een experiment uit de jaren 90. Daarin verdeelde de overheid 4.600 gezinnen die in armoedige buurten leefden via een loterij in drie willekeurige groepen. Voor de controlegroep veranderde er niets.

De tweede groep kreeg huursubsidies waarmee ze konden verhuizen naar een andere buurt, de derde ontving subsidie om te vertrekken naar een rijke buurt.

Eerder bleek al dat de volwassenen die naar een betere buurt verhuisden zowel psychisch als fysiek gezonder waren dan de mensen uit de controlegroep, maar de verhuizing leek geen effect te hebben op het latere inkomen.

Ondertussen zijn de kinderen uit het experiment echter aan het werk gegaan en dus konden hun inkomens worden vergeleken. Het resultaat is opmerkelijk: kinderen uit de derde groep, die voor hun dertiende naar een rijke buurt zijn verhuisd, verdienden gemiddeld 31 procent meer dan de kinderen die in hun oude buurt zijn blijven wonen.

De tweede groep zit ertussenin. Een kind dat al op zijn achtste verhuist, zal in zijn leven 302.000 dollar meer verdienen dan wanneer het in de oude buurt zou achterblijven. Om hun bevindingen sterker te maken, bestudeerden de onderzoekers ook nog 5 miljoen gezinnen tussen 1996 en 2012. Via belastingaangiften is gekeken waar ze woonden, waar ze heen verhuisden en wat de ouders en hun kinderen verdienden door de jaren heen. Daaruit kwam hetzelfde beeld naar voren. Kinderen die in een rijke buurt opgroeien, verdienen later meer dan kinderen in een arme buurt en hoe sneller ze naar een rijke buurt verhuizen hoe kleiner dat verschil wordt.